Три тысячи тонн новогодних подарков приготовят московские кондитеры

Московские кондитерские предприятия, входящие в холдинг "Объединенные кондитеры", выпустят на 20% больше новогодних подарков, чем в прошлом году. Всего предполагается реализовать более трех тысяч тонн новогодних подарков. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Чтобы произвести такое количество продукции, готовить новогодние наборы на предприятиях начали в сентябре. Более того, предприятия перешли на трехсменный график работы и увеличили количество персонала в цехах. Всего будет доступно более 60 вариантов новогодних наборов. Напомним, что в прошлом году покупателям предлагалось на выбор 55 наименований.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, популярность московского шоколада с каждым годом растет, в том числе и за рубежом. Особым спросом пользуется сладкая продукция от столичных кондитеров в предновогодний период. Партии готовой продукции уже отправляются во все регионы страны. Часть подарков будет передана для благотворительных целей. Помимо этого, идет отгрузка сладких наборов на экспорт в Новую Зеландию, Японию, Израиль, Германию, страны Прибалтики и СНГ. Всего же "Объединенные кондитеры" сотрудничают с 45 странами мира, ежегодно увеличивая объемы поставок. Связано это с качеством продукции. Как сообщает управляющий директор холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Орлов, состав шоколада контролируется на каждом этапе производства. Кроме того, какао-масло - важнейший ингредиент производства шоколада - не проходит процесс дезодорации, а значит, сохраняет полезные свойства, природный вкус и аромат даже в молочном шоколаде.