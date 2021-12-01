Музей Смоленска пополнила тысячелетняя монета

Новости

АТОР: Запрета на посещение вотчины Деда Мороза для детских групп нет 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 2757 новых случаев COVID-19 11:58
Путин: ЕР наладила прямой диалог с партиями стран Европы, Азии, Африки 11:57
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин 11:55
МИД РФ рассказал о высылке сотрудников посольства США из Москвы 11:54
Вся семья актрисы Киры Найтли заболела коронавирусом 11:50
Государство выделит дополнительные частоты для тестирования сетей 5G 11:50
Рябков: РФ продолжит добиваться от США отказа от эскалации 11:49
Состояние самых богатых россиян выросло на 38 миллиардов долларов 11:47
Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера 11:44
Пейзаж Саврасова ушел за 1,3 млн долларов на аукционе 11:37
В московском метро произошел сбой из-за человека на рельсах 11:37
Матвиенко: Принимаются меры, чтобы трагедия "Листвяжной" не повторилась 11:26
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за снегопада 11:26
Умерла актриса Фатима Кладо, жена актера Геннадия Королькова 11:24
"Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Гремящий" прибыли во Владивосток 11:21
Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре 11:15
В МИД РФ призвали зарубежных партнеров не чертить разделительные линии 11:14
Травматологи рассказали, как избежать зимних травм 11:12
В Коми разрешили не отстранять непривитых сотрудников до 1 февраля 11:09
РЭО показал сделанную из мусора статуэтку "Зеленой премии" 11:01
В Москве порядка 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега 10:57
На Конгрессе молодых ученых в Сочи пройдет выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2021" 10:56
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии 10:55
Организаторам концерта L'One грозит штраф до 1 млн рублей 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 11:51
Рубрика: Культура

Музей Смоленска пополнила тысячелетняя монета

Текст: Ирина Манаева (Смоленск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 273(8624)
Монета, отчеканенная больше тысячи лет назад, пополнила коллекцию Смоленского государственного музея-заповедника. Аналогов в мире не более 20. В России выставлен только один экземпляр - в Эрмитаже.
Сейчас в России выставлен только один экземпляр такой монеты - в Эрмитаже. Фото: Вячеслав Кулешов Сейчас в России выставлен только один экземпляр такой монеты - в Эрмитаже. Фото: Вячеслав Кулешов
Сейчас в России выставлен только один экземпляр такой монеты - в Эрмитаже. Фото: Вячеслав Кулешов

По технологии чеканки такие монеты напоминают денежные знаки государства Саманидов, которое располагалось на территории Средней Азии. Но на русских дирхамах, сделанных при княгине Ольге (правила в 945-960 годах), можно рассмотреть христианский крест.

Фото: iStock
Под Тулой нашли крупный клад римских монет конца IV - начала V веков

Как пояснил специалист по нумизматике, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Вячеслав Кулешов, это связано со знаменитой поездкой Ольги в Константинополь, которая положила начало "крещению" Руси. В Восточной Европе немало элитных погребений середины Х века с предметами христианского благочестия, связанных с Ольгой, ее дружиной и двором. При княгине чеканили тяжелые дирхамы волжско-булгарского веса (3,5 грамма) нескольких типов. Одни монеты украшали изображением охотничьего сокола и креста, другие - русско-скандинавским крестом с заостренными окончаниями.

- Эти русские монеты исключительно редки, и большая часть происходит из шведских кладов эпохи викингов. Единственная документированная находка в России была сделана больше века назад в Казанской губернии, в составе ожерелья с другими монетами и подвесками (сейчас в собрании Эрмитажа, на выставке Волжской Булгарии), - рассказал кандидат исторических наук Вячеслав Кулешов.

В 2020 году еще одну такую находку выставили на продажу через интернет. В каталоге было указано, что дирхам обнаружен на Смоленщине, в районе Велижа. Кулешов заметил объявление, удостоверился в том, что монета не поддельная, и загорелся идеей подарить ее музею. На выкуп из частной коллекции требовалась относительно небольшая сумма - 99 тысяч рублей. Весной 2021-го ученый на своей странице в Facebook объявил о сборе пожертвований. Посильные взносы сделало множество людей, в том числе смоляне. Свой вклад внесли и сотрудники музея-заповедника. Сбор завершился в октябре - хватило и на выкуп монеты, и на ее доставку, и на издание буклета. В нем поименно назовут тех, кто помог осуществить этот поистине народный проект.

Монета займет почетное место в постоянной экспозиции Исторического музея - в разделе древнерусской культуры.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре
Захарова: Санкции США в отношении РФ показывают слабость Вашингтона
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО
ФСБ задержала 85 нелегальных оружейников в 30 регионах России
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино