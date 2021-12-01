Музей Смоленска пополнила тысячелетняя монета

Монета, отчеканенная больше тысячи лет назад, пополнила коллекцию Смоленского государственного музея-заповедника. Аналогов в мире не более 20. В России выставлен только один экземпляр - в Эрмитаже.

Сейчас в России выставлен только один экземпляр такой монеты - в Эрмитаже. Фото: Вячеслав Кулешов

По технологии чеканки такие монеты напоминают денежные знаки государства Саманидов, которое располагалось на территории Средней Азии. Но на русских дирхамах, сделанных при княгине Ольге (правила в 945-960 годах), можно рассмотреть христианский крест.

Как пояснил специалист по нумизматике, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Вячеслав Кулешов, это связано со знаменитой поездкой Ольги в Константинополь, которая положила начало "крещению" Руси. В Восточной Европе немало элитных погребений середины Х века с предметами христианского благочестия, связанных с Ольгой, ее дружиной и двором. При княгине чеканили тяжелые дирхамы волжско-булгарского веса (3,5 грамма) нескольких типов. Одни монеты украшали изображением охотничьего сокола и креста, другие - русско-скандинавским крестом с заостренными окончаниями.

- Эти русские монеты исключительно редки, и большая часть происходит из шведских кладов эпохи викингов. Единственная документированная находка в России была сделана больше века назад в Казанской губернии, в составе ожерелья с другими монетами и подвесками (сейчас в собрании Эрмитажа, на выставке Волжской Булгарии), - рассказал кандидат исторических наук Вячеслав Кулешов.

В 2020 году еще одну такую находку выставили на продажу через интернет. В каталоге было указано, что дирхам обнаружен на Смоленщине, в районе Велижа. Кулешов заметил объявление, удостоверился в том, что монета не поддельная, и загорелся идеей подарить ее музею. На выкуп из частной коллекции требовалась относительно небольшая сумма - 99 тысяч рублей. Весной 2021-го ученый на своей странице в Facebook объявил о сборе пожертвований. Посильные взносы сделало множество людей, в том числе смоляне. Свой вклад внесли и сотрудники музея-заповедника. Сбор завершился в октябре - хватило и на выкуп монеты, и на ее доставку, и на издание буклета. В нем поименно назовут тех, кто помог осуществить этот поистине народный проект.

Монета займет почетное место в постоянной экспозиции Исторического музея - в разделе древнерусской культуры.