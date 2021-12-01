Ураган погубил Тургеневский дуб

Ураган "Бенедикт" лишил усадьбу великого русского писателя Ивана Тургенева любимой достопримечательности - двухвекового дуба, который посадил сам классик. Это стало поводом задуматься о сохранении не только литературного наследия. "У нас горе", - с этих слов в Музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" начали рассказ, как порывы ураганного ветра сломали 30-метровый дуб-исполин.

Туристы собирали желуди под Тургеневским дубом. И сейчас, после урагана, предлагают их проращивать, а саженцы дарить в память об исполине. Фото: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново

И хотя он стал не единственной жертвой стихии среди деревьев, о дубе печалятся больше всего. Через два года Тургеневский дуб, получивший статус "Российского дерева года", отметил бы двухсотлетие. "Что ж ты наделал, Бенечка?" - восклицают орловцы в соцсетях.

"В будущем году Музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева "Спасское-Лутовиново" будет отмечать свой вековой юбилей, - напомнил орловский губернатор Андрей Клычков. - К этому событию готовится вся Россия, наш регион, культурная, литературная, научная общественность. Есть много планов, мероприятий, программ, как запечатлеть эту веху в истории. Трагедия вынуждает перестроить планы".

Теперь предстоит принять несколько решений. Во-первых, что делать с покореженным исполином? Распилить на сувениры? Во-вторых, как увековечить память о дубе, который посадил Иван Тургенев? Орловский губернатор Андрей Клычков, по сути, уже назвал один из ответов на второй вопрос: " В музее-заповеднике сформировали фонд саженцев - потомков дуба. Некоторые уже достигли трехметровой высоты".

Общественность тоже заговорила о потомках дуба-долгожителя. Соцсети запестрели фотографиями желудей: туристы собирали их под раскидистой кроной. Теперь переживают: прорастут ли. Они предлагают в память о дереве-исполине проращивать желуди, а саженцы дарить в качестве сувениров.