Ураган погубил Тургеневский дуб

И хотя он стал не единственной жертвой стихии среди деревьев, о дубе печалятся больше всего. Через два года Тургеневский дуб, получивший статус "Российского дерева года", отметил бы двухсотлетие. "Что ж ты наделал, Бенечка?" - восклицают орловцы в соцсетях.
"В будущем году Музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева "Спасское-Лутовиново" будет отмечать свой вековой юбилей, - напомнил орловский губернатор Андрей Клычков. - К этому событию готовится вся Россия, наш регион, культурная, литературная, научная общественность. Есть много планов, мероприятий, программ, как запечатлеть эту веху в истории. Трагедия вынуждает перестроить планы".
Теперь предстоит принять несколько решений. Во-первых, что делать с покореженным исполином? Распилить на сувениры? Во-вторых, как увековечить память о дубе, который посадил Иван Тургенев? Орловский губернатор Андрей Клычков, по сути, уже назвал один из ответов на второй вопрос: " В музее-заповеднике сформировали фонд саженцев - потомков дуба. Некоторые уже достигли трехметровой высоты".
Общественность тоже заговорила о потомках дуба-долгожителя. Соцсети запестрели фотографиями желудей: туристы собирали их под раскидистой кроной. Теперь переживают: прорастут ли. Они предлагают в память о дереве-исполине проращивать желуди, а саженцы дарить в качестве сувениров.