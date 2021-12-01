В Гомель из Тулы пожаловали "Витязь", "пузач" и другие уникальные гости

Как известно, в Тулу со своим самоваром не ездят, а вот в Гомель - пожалуйста. Открывшаяся здесь уникальная выставка "Тульский самовар. От древности до современности" не только привлекла внимание любителей ароматного чая, но и стала культурным событием и увлекательной экскурсией в историю "царя" всех чайников.

Повелось считать, что родиной самоваров является именно Тула. Однако это не совсем так. Изначально самовары пришли в Россию с Востока. Первое производство было налажено в городе Суксун на Урале. А Тула, где проживало немало мастеровых людей, работавших с металлом, позже подхватила эстафету. За счет этого город выбился в лидеры "самоваростроения". А народ сложил известную поговорку про нерациональность поездок "в Тулу со своим самоваром". До революции здесь насчитывалось уже около сотни самоварных фабрик, не считая кустарей-одиночек. Востребованное изделие выпускалось также в Гусь-Хрустальном, Переславле-Залесском, Нижнем Новгороде, во Владимире и других городах.

В экспозиции выставки представлено более 50 самоваров из частной коллекции Андрея Сайкова. Уроженец Бобруйска уже много лет живет в Туле, руководит строительной фирмой, а свободное время посвящает необычному хобби. Первый самовар был куплен им семь лет назад как деталь интерьера к русской печи, которую Андрей Михайлович сложил в своем доме. Спустя год появился еще один, привлекший необычной формой. Коллекция начала расти. Некоторые из попадавших в нее экземпляров требовали восстановления. И тогда Сайков, привыкший с детства работать руками, занялся реставрацией. А после и вовсе решил делать самовары сам. При этом стандартные конструкции (на сленге - "банка" и "рюмка") мастеру неинтересны. Его влекут разнообразие и оригинальность форм.

На выставке представлено 50 самоваров из коллекции Андрея Сайкова. Уроженец Бобруйска уже много лет живет и работает в Туле

Сначала придумывается и отражается в рисунке образ. По нему создается деревянный макет. Затем - гипсовая форма, в которой и производят отливку из металла. Выполняется также техническая часть - размещение ручек, кранов, трубы. Для полноценной работы самовара нужно соблюсти ряд физических параметров. Тогда, утверждает мастер, пять литров воды закипают за десять минут.

Предмет особой гордости коллекционера - эксклюзивные самовары, на изготовление которых ушло около года. Самый большой из них выполнен в виде головы витязя в шлеме. Есть также его собрат поменьше и самовар "Лесная фея" с женским лицом.

- Для изготовления формы отправил скульптору фотографию супруги, - с усмешкой рассказывает Андрей Михайлович. - Она, конечно, утверждает, что совсем не похожа. Зато хотя бы не предъявит претензии за использование своего образа, как это могла бы сделать любая другая дама.

Среди привезенных на выставку есть самовары XIX века с клеймами фабрик-изготовителей. Размеры некоторых экспонатов позволяют судить об их целевом назначении. Например, бочкообразный "пузач" когда-то служил в трактире, рассчитанном на большое количество любителей чая. В противовес ему походный самоварчик - компактный, со складывающимися ножками. А так называемые фонтаны имеют только внешнее сходство. Из-за отсутствия жаровни растопить их нельзя. По сути, это емкости, выполняющие функции термоса. Внутри них труба-камера, куда можно засыпать угли либо лед в зависимости от необходимости подогреть или охладить жидкость.

Андрей Михайлович не скрывает: в повседневной жизни он, как и все, использует чайник. Это быстрее и практичнее.

- Но по выходным, когда приходят гости, разумеется, растапливаю самовар, - рассказывает коллекционер. - И поверьте, чай очень сильно отличается от того, который мы пьем обычно. Он гораздо вкуснее. Так же, как и уха, приготовленная на газовой плите, никогда не сравнится с той, что сварена на костре. Разницу не передать словами, это нужно попробовать.