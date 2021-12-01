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01.12.2021 11:52
Рубрика: Культура

В Ярославле отреставрируют здания трех театров

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 273(8624)
В Ярославле в ближайшие годы будут отреставрированы и реконструированы помещения первого русского общедоступного профессионального театра - имени Федора Волкова, а также здание, в котором расположены Театр юного зрителя имени Виктора Розова и кукольный театр.

Проект реставрации Волковского театра практически готов, и после всех необходимых экспертиз он будет сдан заказчику - Министерству культуры РФ.

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Предложенная архитекторами концепция называется "Театр Волкова - путешествие во времени" и предполагает постепенное раскрытие истории театра для посетителей через архитектурные и декоративные элементы разных исторических периодов, включенных в структуру здания. Чтобы зритель, проходя в глубь здания, к зрительным залам, возвращался к истории возникновения первого русского театра.

- Начиная с улицы, зоны касс, фойе, гардероба - все изменится, - объяснил директор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) Александр Вавилин. - Посетитель будет путешествовать во времени.

Кстати, зрительных залов станет три: третий - на 200 мест - появится в помещениях декорационного цеха, который переедет в другое, отдельно стоящее здание. Гардероб с первого этажа уедет на минус первый, а буфет, наоборот, поднимут из подвала. Под куполом будет организовано арт-пространство для проведения творческих встреч. В оформление помещений возвратят символ театра - лебедя, несущего свет. Он оказался утрачен во время реконструкции здания в 1960-е годы. Изменится даже основной цвет интерьеров - с желтого на оливковый. Конечно, будет обновлено оборудование сценической коробки.

- Театр должен быть очень дорогим по ощущениям, - считает его худрук Сергей Пускепалис. - Это возвращение к замыслу архитектора Николая Спирина. Оливковый - это серьезный цвет, насыщенный, солидный, респектабельный. Здание ярославских ТЮЗа и кукольного театра, построенное при поддержке уроженца Ярославля, известного драматурга Виктора Розова и сданное в эксплуатацию в 1983 году, тоже нуждается в серьезном обновлении. Капитальный ремонт требуется фойе, зрительным залам, помещениям цехов, служебным помещениям. Необходимо менять инженерные коммуникации, остекление и паркет, модернизировать механику сцен.

- В следующем году здесь начнется капитальный ремонт, который продлится два года. Проект масштабный, и деньги на него уже выделены по нацпроекту "Культура". Это 800 миллионов рублей с учетом нашего софинансирования, - сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

В правительстве региона обещают, что преобразится и само здание, на котором появится современная подсветка.

А как у соседей?

Владимирский академический театр драмы тоже готовится к масштабной реконструкции. Летом 2020 года его здание серьезно пострадало от пожара, после чего было решено не просто восстановить "все как было", а полностью переоснастить главную театральную сцену региона. В театре появятся новые функциональные зоны - для чтения, выхода в интернет, - новое современное оборудование, например телескопическая сцена с возможностью 3D-моделирования реквизита. Планируется, что театральный буфет, или интернет-кафе, будет работать без привязки ко времени показа спектаклей. Для зрителей с проблемами слуха и зрения спектакли сопроводят сурдо-и тифлокомментированием. В администрации области сообщили, что проект реконструкции театра прошел экспертизу и уже объявлен конкурс на определение подрядчика.

Каким будет после реставрации Центральный телеграф
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