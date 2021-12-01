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01.12.2021 21:45
Рубрика: Культура

В Историческом музее открылась выставка "Российская империя"

Текст: Елена Новоселова
В Музее Отечественной войны 1812 года, входящем в комплекс Государственного исторического музея, открылась выставка "Российская империя". На ней представлены 400 предметов, связанных с историей нашего государства, и большую часть публика увидит впервые.

"300 лет назад, одержав победу в Северной войне, ведомая твердой рукой и волею царя Петра, Россия вошла в круг великих европейских держав, - сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая выставку. - Российская империя простиралась на огромном пространстве... Наследники Петра смогли создать устойчивый механизм, который обеспечивал баланс интересов имперского центра и национальных окраин, а всесословное служение Отечеству объединило самые разные этносы и конфессии."

Фото: Константин Завражин/РГ
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Два века спустя, в силу объективных исторических причин, империя уступила свое место новым формам отечественной государственности. "Историю этих двух столетий Российской империи невозможно переоценить с точки зрения формирования российского национального характера", - убежден Нарышкин.

Глава РИО напомнил, что в следующем году в стране будут отмечать 150-летие Государственного исторического музея. "Созданный по воле двух императоров - Александра II и Александра III - сам музей является хорошим памятником имперской эпохи. И открывающаяся сегодня выставка, посвященная 300-летию провозглашения России империей, на которой представлены несколько сотен удивительных экспонатов, представляет собой замечательный подарок для тех, кто любит нашу великую историю", - резюмировал он.

В витринах - главные исторические сюжеты России: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства. Среди уникальных экспонатов - военная форма императоров. Например, комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка Петру I, кафтан подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка, который надела на себя великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая императрица Екатерина II) во время дворцового переворота. Флотский сюртук генерал-адмирала, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу - главе военного министерства, а также детский мундир мичмана Гвардейского морского экипажа и детская сабля цесаревича Алексея (сына Николая II).

Выставка готовилась длительное время и огромным коллективом, рассказал директор ГИМ Алексей Левыкин. "300-летие образование Российской империи - значимая дата, которая определила переход от России как региональной державы, которая оказывала влияние на часть Северовосточной Европы, к державе, которая начала определять судьбы всей Европы, а это значит всего мира", - считает он.

Фото: Пресс-центр МВД России
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Размышляя о важности музейной деятельности для воспитания и образования подрастающего поколения, он подчеркнул, что уникальные памятники культуры, которые представляет экспозиция, демонстрируют главные веки в истории нашей страны.

Главный символ выставки - уникальная реплика Большой императорской короны, которую предоставил Гохран России. Ее выполнили современные мастера, использовав 11 тысяч натуральных бриллиантов, жемчуг и крупный турмалин. Стоимость короны - около 300 млн рублей. Оригинал был изготовлен по поручению Екатерины II в 1762 году и прошел через несколько коронаций, сейчас находится в "Алмазном фонде" в Кремле. "Идея царицы состояла в том, чтобы через корону передать блеск и величие империи. И это удалось как ювелирам тех времен, так и современным мастерам. Реплика содержит в себе почти тысячу карат бриллиантов. Корона состоит из двух частей, по мысли Екатерины, это соединение европейской и восточной частей Российской империи в единое целое", - сообщил накануне открытия экспозиции руководитель Гохрана России Андрей Юрин.

По мнению главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Илариона, выставка "Российская империя" знаменательна потому, что посвящена тому периоду нашей истории, который "справедливо воспринимается как ее расцвет". "Это период, когда росла экономическая мощь России, рос ее политический потенциал, когда Россия одерживала блестящие победы на военном поприще, когда расширялись ее границы", - заключил владыка.

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