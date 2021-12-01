В московских новостройках растет спрос на студии

Доля студий в столичных новостройках впервые превысила 20% - сейчас каждая пятая квартира в строящихся домах не имеет отдельной кухни, а средняя ее площадь составляет около 24 "квадратов". Почему застройщики все больше строят малогабаритное жилье, а спрос на него растет даже среди богатых людей? Корреспондент "РГ" искал ответы.

Риелторы подсчитали, что за последний год студий в новостройках стало вдвое больше, а вместе с "однушками" они теперь формируют 56% всего предложения. То есть на "двушки", "трешки" и более просторное жилье приходится меньше половины вариантов, которые готовы предложить покупателям столичные застройщики.

Всего на студии сейчас приходится 21% предложения. Однокомнатных и двухкомнатных квартир пока все же больше - 35 и 29% соответственно. "Однако студий уже больше, чем трехкомнатных квартир (14%) и квартир с четырьмя и более комнатами (1% предложения)", - отмечают в агентстве "Метриум".

Интересно, что за последний год количество студий в продаже росло быстрее всех других типов квартир. Если в октябре прошлого года застройщики предлагали 1,7 тысячи студий, то сейчас их уже 3,3 тысячи. Больше стало и "однушек", а вот дальше ситуация противоположная - чем больше комнат, тем меньше такого жилья строят. "Интерес к студиям стимулировали ипотечные программы, - считает гендиректор компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. - Снижение ставок по кредитам позволило многим покупателям с небольшими бюджетами привлечь ипотеку и приобрести самые доступные варианты на московском рынке, которыми и стали в основном студии".

Этим же объясняется и рост предложения "однушек" - застройщики увидели, что покупатели интересуются наиболее доступным жильем и покупают его в кредит, и быстро подкорректировали квартирографию, предложив клиенту то, что ему нужно. Причем компании стали не только строить больше студий, но и уменьшили их в размерах - еще год назад их средняя площадь была 26,8 "квадрата", а теперь всего 23,8. А вот средняя цена на студии, наоборот, выросла, причем радикально - с 5,7 до 7,3 миллиона рублей за тот же год. Почти на треть!

За последний год студий в новостройках стало вдвое больше, вместе с "однушками" они теперь формируют 56% всех предложений застройщиков

Другие типы жилья, правда, тоже подорожали, площади и у них не растут. Более того, студии теперь можно встретить даже в новостройках бизнес-класса - выложенные мрамором подъезды, скоростные лифты, охрана, видеодомофоны и... квартиры без кухонь. Таких сейчас около 6%, а год назад было всего 2%. "В бизнес-классе студию выбирают по соображениям функциональности, - уверен коммерческий директор компании "Кортрос-Москва" Дмитрий Железнов. - К примеру, такие квартиры покупают обеспеченные представители бизнеса, которые хотят иметь место для временных остановок в центре или рядом с офисом, а также те, кто постоянно живут за границей, но иногда приезжают в Москву. Безусловно, студии также пользуются спросом у инвесторов".

В домах попроще студии тоже часто покупают инвесторы, чтобы потом их сдавать или перепродать подороже. Много среди покупателей и молодежи - для них это первое жилье, из которого через несколько лет они надеются перебраться в квартиры попросторнее, когда появятся семьи и дети.