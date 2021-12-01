В Москве проходит онлайн-форум приемных родителей

Новости

В России произведено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М" 03:58
Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов 03:30
Три человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Мичигана 02:45
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных 02:21
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях" 01:53
Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды 01:30
Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 30.11.2021
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 30.11.2021
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 30.11.2021
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 04:01
Рубрика: Общество

В Москве проходит онлайн-форум приемных родителей

Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8623)
Появятся ли в России профессиональные приемные семьи? Как воспитывать трудных подростков? Эти и другие вопросы обсуждают на ежегодном Всероссийском форуме приемных семей. В этом году на него зарегистрировались более двух тысяч человек.
Мария Львова-Белова: Приемная мама уже не вызывает непонимания. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой Мария Львова-Белова: Приемная мама уже не вызывает непонимания. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой
Мария Львова-Белова: Приемная мама уже не вызывает непонимания. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что для нее форум не просто профессиональная история, а личная история приемной мамы четверых подростков и опекуна 13 ребят с инвалидностью. Львова-Белова отметила, что сегодня, благодаря тесному взаимодействию государственных и некоммерческих организаций, количество детей-сирот значительно снизилось.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Детский омбудсмен прокомментировала поправки в Трудовой Кодекс

"Приемная мама уже не вызывает непонимание и вопрос "а зачем тебе это, наверное, много денег платят?", приемное родительство становится нормой, - говорит детский омбудсмен. - Совместными усилиями мы движемся к тому, что помещение ребенка в учреждение - это временная мера. И мы должны сделать все, чтобы она стала максимально краткосрочной".

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что особую радость сегодня вызывают приемные семьи, заботящиеся о кровных родителях ребенка. "Приемные семьи становятся опорой и ресурсом для кровных, отношения этих семей уже не вызывают конфронтаций, как прежде, - говорит детский правозащитник. - В регионах сейчас уделяется большое внимание работе с кровными семьями, я знаю это на своем опыте.

У меня было две истории: первая случилась, когда мой сын экономил на обедах, чтобы покупать папе алкоголь, и вторая история, когда из тюрьмы вышла мама моего старшего сына (она сидела 18 лет за убийство своей мамы и бабушки), он втихаря поехал к ней, чтобы ее поддержать. И на тот момент мне не хватило знаний, эмоции захлестывают, и ты не понимаешь, как правильно поступить, но в какой-то момент собираешь все силы и понимаешь, что нужно делать все, чтобы его ощущение корней, привязанности сохранилось".

Мария Львова-Белова обратила внимание и на сложные, травмирующие вопросы, с которыми не так часто, но все же сталкиваются приемные родители. "Приемные родители не раз сталкивались с ситуацией, когда приемный ребенок насилует младших кровных детей или когда все подряд ворует, - говорит Львова-Белова. - Мы поинтересовались у коллег из Школы приемного родительства (ШПР), работают ли они с этими ситуациями". Выяснилось, что только по запросу будущих приемных родителей. "Но эти проблемы нужно стараться увидеть на старте", - справедливо отмечает детский правозащитник.

Один мой приемный сын экономил на обедах, чтобы покупать родному папе алкоголь, а другой поехал к вышедшей из тюрьмы родной матери, чтобы ее поддержать

Ольга Баталина, первый замминистра труда и соцзащиты, постоянный участник форума приемных родителей, внесла, наконец, ясность и объяснила, в каком министерстве искать помощь и поддержку приемным мамам и папам. По словам Баталиной, сегодня вопросы опеки и попечительства закреплены за минпросвещения. Однако в половине регионов эти полномочия остались у минобразования (министерства в разных регионах могут по-разному называться), а в половине - перешли в министерство соцзащиты. "Это решение каждого региона", - поясняет Ольга Баталина.

По ее словам, министерством просвещения и министерством труда и соцзащиты сформирована дорожная карта по поэтапной концентрации полномочий в одних руках. Если регион принимает решение, что полномочия остаются за минпросвещения, то все организации для детей-сирот должны быть в этих же руках, чтобы не было бесконечной путаницы, когда полномочия опеки в одних руках, а сопровождение в других.

В регионах Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов
Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"