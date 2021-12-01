В Москве проходит онлайн-форум приемных родителей

Появятся ли в России профессиональные приемные семьи? Как воспитывать трудных подростков? Эти и другие вопросы обсуждают на ежегодном Всероссийском форуме приемных семей. В этом году на него зарегистрировались более двух тысяч человек.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что для нее форум не просто профессиональная история, а личная история приемной мамы четверых подростков и опекуна 13 ребят с инвалидностью. Львова-Белова отметила, что сегодня, благодаря тесному взаимодействию государственных и некоммерческих организаций, количество детей-сирот значительно снизилось.

"Приемная мама уже не вызывает непонимание и вопрос "а зачем тебе это, наверное, много денег платят?", приемное родительство становится нормой, - говорит детский омбудсмен. - Совместными усилиями мы движемся к тому, что помещение ребенка в учреждение - это временная мера. И мы должны сделать все, чтобы она стала максимально краткосрочной".

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что особую радость сегодня вызывают приемные семьи, заботящиеся о кровных родителях ребенка. "Приемные семьи становятся опорой и ресурсом для кровных, отношения этих семей уже не вызывают конфронтаций, как прежде, - говорит детский правозащитник. - В регионах сейчас уделяется большое внимание работе с кровными семьями, я знаю это на своем опыте.

У меня было две истории: первая случилась, когда мой сын экономил на обедах, чтобы покупать папе алкоголь, и вторая история, когда из тюрьмы вышла мама моего старшего сына (она сидела 18 лет за убийство своей мамы и бабушки), он втихаря поехал к ней, чтобы ее поддержать. И на тот момент мне не хватило знаний, эмоции захлестывают, и ты не понимаешь, как правильно поступить, но в какой-то момент собираешь все силы и понимаешь, что нужно делать все, чтобы его ощущение корней, привязанности сохранилось".

Мария Львова-Белова обратила внимание и на сложные, травмирующие вопросы, с которыми не так часто, но все же сталкиваются приемные родители. "Приемные родители не раз сталкивались с ситуацией, когда приемный ребенок насилует младших кровных детей или когда все подряд ворует, - говорит Львова-Белова. - Мы поинтересовались у коллег из Школы приемного родительства (ШПР), работают ли они с этими ситуациями". Выяснилось, что только по запросу будущих приемных родителей. "Но эти проблемы нужно стараться увидеть на старте", - справедливо отмечает детский правозащитник.

Один мой приемный сын экономил на обедах, чтобы покупать родному папе алкоголь, а другой поехал к вышедшей из тюрьмы родной матери, чтобы ее поддержать

Ольга Баталина, первый замминистра труда и соцзащиты, постоянный участник форума приемных родителей, внесла, наконец, ясность и объяснила, в каком министерстве искать помощь и поддержку приемным мамам и папам. По словам Баталиной, сегодня вопросы опеки и попечительства закреплены за минпросвещения. Однако в половине регионов эти полномочия остались у минобразования (министерства в разных регионах могут по-разному называться), а в половине - перешли в министерство соцзащиты. "Это решение каждого региона", - поясняет Ольга Баталина.

По ее словам, министерством просвещения и министерством труда и соцзащиты сформирована дорожная карта по поэтапной концентрации полномочий в одних руках. Если регион принимает решение, что полномочия остаются за минпросвещения, то все организации для детей-сирот должны быть в этих же руках, чтобы не было бесконечной путаницы, когда полномочия опеки в одних руках, а сопровождение в других.