В Москве резко вырос спрос на апартаменты

За год спрос на апартаменты в центре Москвы вырос более чем на 40 процентов, сообщается в исследовании компании Skolkovo Realty.

По сравнению с октябрем 2019 допандемийного года интерес горожан к этим объектам вырос на 35,75 процента. А если сравнить с январем-октябрем 2020-го - то на 40,1 процента.

Соответственно и самих апартаментов на рынке становится меньше - многие раскупаются либо снимаются с продажи. С начала года объем предложения снизился на 958 лотов.

Между тем средняя стоимость квадратного метра в апартаментах в центре Москвы растет и уже превысила 1,03 миллиона рублей. Самые доступные апартаменты в центре продаются в Басманном районе, где средняя цена - 53,7 миллиона рублей, а самый дорогой район - Тверской, там средняя цена доходит до 278,9 миллиона рублей.