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01.12.2021 10:20
Рубрика: Общество

В Москве стал доступен сервис комплексной поддержки "Новые возможности"

Текст: Любовь Проценко
Благодаря новому проекту жители города трудоспособного возраста, нуждающиеся в протезировании, теперь могут получать комплексное индивидуальное сопровождение на период реабилитации. В работе сервиса предусмотрены консультации при получении инвалидности, организация комплексной реабилитации, получение протеза, психологическая помощь и, при необходимости, юридическая поддержка и помощь в трудоустройстве. На всех этапах участника проекта сопровождает персональный консультант. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Самое важное, что город может сделать для жителя в такой сложной жизненной ситуации, как потеря конечности - оказать ему комплексную поддержку. Необходимо сократить время восстановления и помочь как можно скорее вернуться к полной жизни. Именно для этого мы запустили проект "Новые возможности", в рамках которого человек получает индивидуальное сопровождение в период реабилитации. С момента, как человек подтвердил участие в проекте, с ним начинает работать команда разнопрофильных специалистов Комплекса социального развития Москвы - представителей Департамента труда и социальной защиты и Департамента здравоохранения. Благодаря ускоренному межведомственному взаимодействию мы достигаем главной цели - оказанию своевременной помощи жителю. В зависимости от состояния здоровья каждого участника экспертная комиссия определяет, какой комплекс услуг ему необходим. Также персональный консультант помогает получить юридическую помощь и, в случае необходимости, консультацию сотрудников столичного центра занятости "Моя карьера" для содействия в трудоустройстве. Психологическая поддержка может быть оказана также родственникам человека, которые вместе с ним проходят все этапы восстановления".

Фото: iStock
Компенсировать расходы на протезы и коляски стало проще

При отсутствии противопоказаний от лечащего врача к первичному протезированию с участником проекта связывается представитель проекта "Новые возможности". При подтверждении желания участвовать, человек получает персонального консультанта, который сопровождает его на всех этапах реабилитации. В зависимости от состояния здоровья и жизненной ситуации каждого участника экспертная комиссия определяет, какой комплекс услуг ему необходим.

Индивидуальное сопровождение начинается еще во время нахождения человека в медицинской организации. В зависимости от состояния при выписке из больницы участник проекта направляется либо в стационарное отделение Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, специалисты которого имеют большой опыт работы с людьми, пережившими ампутацию, и применяют инновационные подходы в комплексной реабилитации, либо домой, куда к нему будет приезжать служба мобильной реабилитации.

Решение о выборе протезного предприятия участник проекта принимает самостоятельно. На этом этапе персональный консультант предоставит всю необходимую информацию и организует встречи с представителями протезно-ортопедических предприятий. В проекте принимают участие 4 компании, которые выполняют индивидуальное изготовление протезов, обучают как пользоваться изделиями и как за ними ухаживать.

На всех этапах участник и его близкие могут обратиться за психологическими консультациями, чтобы получить профессиональную поддержку и быстрее принять новые обстоятельства.

Координацию проекта осуществляет Ресурсный центр для инвалидов столичного Департамента труда и социальной защиты населения в тесном взаимодействии с Координационным центром медицинской реабилитации Департамента здравоохранения города Москвы.

Городской сервис "Новые возможности" предоставляет услуги москвичам трудоспособного возраста, без противопоказаний к протезированию, с группой инвалидности, разрешающей трудовую деятельность. Получить консультацию по проекту "Новые возможности" москвичи могут в единой справочной службе соцзащиты: 8 (495) 870-44-44.

Также можно направить письмо на электронную почту: rci@mos.ru с отметкой в теме письма "Новые возможности".

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