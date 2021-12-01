В Москву идут 10-градусные морозы

Предстоящей ночью в Москве могут ударить 10-градусные морозы, а в Подмосковье столбики термометров могут упасть и ниже. Таким прогнозом в Instagram поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура таким образом понизится сразу на 7-9 градусов. А с учетом высокой влажности мороз будет ощущаться еще сильнее. Погода будет соответствовать климатической норме для середины декабря. Евгений Тишковец призвал москвичей одеваться по-зимнему и беречь себя.

Ранее Москва пережила мощный ливневый циклон "Бенедикт". Сразу после периода дождей город буквально засыпало снегом: впервые с начала осенне-зимнего сезона сформировался устойчивый покров.