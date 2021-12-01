В Подмосковье школьник умер во время экзамена

В одной из школ Подмосковья выпускник умер во время экзамена, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в образовательном комплексе региона.

Трагедия произошла в Люберцах в 25 школе на улице Воинов-интернационалистов.

Судя по кадрам, распространенным Telegram-каналами, юноше внезапно стало плохо во время работы над итоговым сочинением. Молодой человек потерял сознание, врачи не смогли спасти его.

Причины несчастного случая уточняются. По предварительным данным, у школьника мог оторваться тромб.