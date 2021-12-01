В Талдоме похитили сыры и молоко на 1,5 миллиона рублей

Сообщение о хищении товара на сумму 1,5 миллиона рублей поступило в дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу от представителя транспортно-логистической компании.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что неизвестный мужчина, обладая информацией от поставщиков и заказчиков, размещаемой в группе одного из мессенджеров, введя в заблуждение диспетчера и водителя логистической компании, организовал транспортировку сыро-молочной продукции по другому адресу.

Полицейские задержали этого "организатора" в момент выгрузки продукции у дома на улице Шишунова в Талдоме. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Москвы. Похищенная продукция изъята и возвращена поставщику. Задержанный взят под стражу.