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01.12.2021 14:16
Рубрика: Экономика

Вдоль столичных магистралей высадили новые скверы

Текст: Ирина Огилько
В столице завершаются работы по высадке деревьев в рамках городской программы по озеленению магистралей. На днях озеленяли Мичуринский проспект. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Пресс-служба департамента капремонта Москвы Фото: Пресс-служба департамента капремонта Москвы
Фото: Пресс-служба департамента капремонта Москвы

Поздняя осень и начало зимы считаются лучшим временем для высадки деревьев, ведь в состоянии анабиоза они легче переносят "новоселье". А работы в ночные часы позволяют не мешать автомобилистам и пешеходам. Поэтому высаживали растения на Мичуринском проспекте ночью. Место было выбрано спокойное - напротив дома 70 или академии ФСБ РФ.

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На выделенной полосе для общественного транспорта стояли поливомоечные машины, из грузовиков выгружали посадочный материал. Рядом суетились несколько десятков человек. Посадочные ямы заранее вырыты на расстоянии около полутора метров от тротуара. Ранее здесь был просто сеяный газон. Вот два специалиста в зеленой спецодежде, взяв дерево за ствол, аккуратно опускают его в яму. Технология высадки растений с большим земляным комом практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Дерево выравнивают, чтобы оно укоренилось ровно и правильно, затем присыпают корни плодородным грунтом, утрамбовывают и снова досыпают землю. Корни обильно поливают водой из ведер. И напоследок засыпают декоративной щепой приствольные круги. Аналогичную работу проводят с каждым саженцем.

Фото: Пресс-служба департамента капремонта Москвы

На Мичуринском проспекте высадили липы сорта "Паллида", декоративные яблони и клены гиннала, иначе называемые приречными. Выбор этих пород не случаен. Когда вдоль Мичуринского проспекта строили метро, часть яблонь пострадала. Липы же - одни из лучших городских растений. "Деревья неприхотливы, имеют широкую крону, поэтому хорошо защищают пешеходов от пыли, солнца, лишнего шума, да к тому же и морозо- и ветроустойчивы, - рассказывает начальник отдела департамента капремонта Москвы Владимир Алябьев. - Все высаживаемые деревья отвечают необходимым требованиям. Так, возраст лип около 20 лет, высота - 7 метров, а обхват - 40-45 см. Возраст кленов и яблонь не менее 10 лет, а высота около трех метров. Приживаемость таких саженцев высокая. Но если они не приживутся, их меняет за свой счет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств, которые действуют три года". Всего на Мичуринском от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы высадят 221 дерево. Помимо деревьев, украсят магистраль и 350 кустов сирени.

Работы по высадке деревьев завершились на Ленинградском и Балаклавском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, а также улице Милашенкова.

Фото: Пресс-служба департамента капремонта Москвы

Ранее работы завершились на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАДа. Здесь высадили свыше 500 деревьев и более 9,3 тысячи кустарников, причем более 200 лип, кленов и яблонь посадили на "прилегающем к магистрали куске" от улицы 26 Бакинских комиссаров до проспекта Вернадского.

Но самым зеленым этой осенью стал Ленинградский проспект. Больше всего новых зеленых насаждений появилось в благоустроенном ранее сквере между основной магистралью и дублерами. Всего здесь высадили 800 деревьев и более 3,8 тысяч кустарников. Как говорят местные жители, теперь Ленинградка станет почти столь же зеленой, какой была в 1950-х годах.

Фото: sobyanin.ru
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По данным пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы, всего этой осенью "позеленеют" десять магистралей. На них высадят почти 2,3 тысячи крупномерных деревьев и более 14 тысяч кустарников. Среди пород деревьев специалисты выбрали липы, клены и декоративные яблони разных сортов, из кустарников - сирень, кизильник, спирею, иргу Ламарка.

Как прокомментировал "РГ" доктор биологических наук, экологический эксперт Харис Якубов, кусты и деревья вдоль магистралей позволяют не только зрительно сделать район комфортней, скрасив городской пейзаж, но, самое главное, влияют на качество воздуха. "Ведь высаживаемые деревья-крупномеры и многочисленные кустарники становятся своеобразным живым щитом, снижающим вредное влияние трасс, поглощая шум и загрязнения. Кроме того, они улучшают качество жизни в близлежащих домах, делают комфортными прогулки пешеходов", - заключил он.

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