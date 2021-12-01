Владельцам загородных домов и дач дали возможность списать мусорные штрафы

Оплатить коммунальную услугу по вывозу мусора напрямую региональному оператору и списать пени, начисленные за несвоевременную оплату, собственники подмосковной недвижимости могут теперь, не выходя из дома. Крупнейший мусорный оператор области - компания "РТ-Инвест", обслуживающая 37 городских округов от Химок до Луховиц, открыла опцию создания личного кабинета на своем сайте и объявила акцию по списанию старых долгов.

Должников, как уточнили "РГ" в пресс-службе компании, в столичном регионе немало - 343 тысячи. В основном это владельцы загородной недвижимости, которые получают оплату за вывоз мусора отдельным счетом. Есть среди должников и дачники, хотя их и немного - все-таки садоводческие товарищества оплачивают вывоз мусора централизованно, сразу за всех членов. А вот те, кто вышел из состава СНТ или просто живет в частном доме, иногда про эту коммунальную услугу забывают.

Тем временем задолженность обрастает пени. С самых злостных должников, не оплативших ни одного мусорного счета, оператор взыскивает платежи по суду. Но есть среди неплательщиков и те, кто, например, сначала с недоверием относился к мусорной реформе, игнорируя выставляемые счета, а сейчас добросовестно платит. Или те, у кого неплатежи идут отдельными короткими периодами. На них в первую очередь и рассчитана объявленная "РТ-Инвестом" акция по списанию пени. "Все, что нужно для этого сделать - оплатить основную сумму долга, тогда штрафные начисления исчезнут автоматически. Обязательное условие - оплату нужно совершить через личный кабинет", - отмечают в пресс-службе компании,добавляя, что акция будет действовать до 31 декабря.

Мусорных должников в столичном регионе немало - 343 тысячи

Для того чтобы зарегистрировать личный кабинет на сайте "РТ-Инвеста", нужен лишь номер лицевого счета плательщика. В этом же кабинете в дальнейшем можно будет без комиссий оплачивать следующие мусорные счета. Но главное - с его помощью можно решать вопросы, с которыми прежде приходилось приезжать в офисы регионального оператора. Например, изменить сумму платежа в случае, если при начислении произошла ошибка. Скорректировать данные по площади жилья, исходя из которых начисляется мусорный тариф. Или уведомить оператора о сезонном проживании за городом, чтобы платеж не начислялся на время отсутствия. Предусмотрена в личном кабинете и форма обратной связи, чтобы у граждан была возможность задать оператору любой вопрос, касающийся коммунальных отходов.