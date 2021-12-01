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01.12.2021 17:34
Рубрика: Власть

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Студентов липецких вузов и жителей области старше 60 лет обязали сделать прививку от коронавируса. Постановление об этом выпустил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.

Фото: Сергей Николаев
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Исключение сделано для студентов моложе 18 лет и людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Остальным предписано привиться противоковидным препаратом до 31 декабря. Ответственность за это Роспотребнадзор возложил на руководство вузов, предприятий и организаций, иных работодателей. Им поставлена задача привить к указанному сроку не только учащихся, но и не менее 80 процентов сотрудников старше 60 лет.

Управлению здравоохранения Липецкой области поручено организовать необходимый объем прививочных мероприятий.

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