В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов

Студентов липецких вузов и жителей области старше 60 лет обязали сделать прививку от коронавируса. Постановление об этом выпустил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.

Исключение сделано для студентов моложе 18 лет и людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Остальным предписано привиться противоковидным препаратом до 31 декабря. Ответственность за это Роспотребнадзор возложил на руководство вузов, предприятий и организаций, иных работодателей. Им поставлена задача привить к указанному сроку не только учащихся, но и не менее 80 процентов сотрудников старше 60 лет.

Управлению здравоохранения Липецкой области поручено организовать необходимый объем прививочных мероприятий.