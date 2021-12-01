Часть рейсов во Владивосток из-за циклона ушла на запасной аэродром

Несколько авиарейсов во Владивосток отправились на запасной аэродром в Хабаровске из-за циклона, который накрыл Приморский край, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Международного аэропорта Владивостока.

"В Приморском крае продолжается ненастье. Аэропорт Владивосток работает по фактической погоде. Несколько рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск: HZ 5601 Аврора, S7 5201 S7 Airlines, S7 6212 S7 Airlines", - говорится в сообщении.

Задерживается прибытие рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", Хабаровска, Советской Гавани, Южно-Сахалинска, Иркутска, Красноярска. Отменены самолеты из Благовещенска и прибытие местных авиарейсов из Кавалерово, Тернея, Дальнегорска.

В прошедшие сутки южный циклон обрушил на Приморье прошли сильные осадки - в основном снег. По данным Примгидромета, их общее количество составило 17 - 68 миллиметров, что составляет 50 - 130 процентов месячной нормы. На 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления.

Также в ночь на среду был зафиксирован рекордный для 1 декабря ветер - 34 метра в секунду.

В правительстве Приморского края отмечают, что ликвидация последний циклона продолжается. Ночью дороги региона чистили 142 единицы техники, днем их количество увеличат.