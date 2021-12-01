Экс-начальник приморского изолятора пойдет под суд за побег обвиняемого

Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника городского изолятора временного содержания. Мужчину обвиняют в халатности, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в июле этого года содержащийся в изоляторе обвиняемый в особо тяжких преступлениях совершил побег. Это произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения фигуранта к службе.

Пока сбежавшего искали, он умудрился спровоцировать конфликт и получить тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.