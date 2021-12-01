Какими заботами живет самое дальнее отделение Посольства Беларуси в России

Этой осенью отделение Посольства Беларуси в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) переехало из Хабаровска во Владивосток. И хотя еще не все связанные с переездом орг­вопросы решены, глава отделения Валерий Сахно с удовольствием пригласил нас в гости. А поговорить было о чем - в этом году минуло 20 лет, как на Дальнем Востоке открылось представительство Беларуси...

Валерий Сахно: В Приморье я проходил срочную службу, а у жены здесь родственники.

Валерий Кузьмич, у Дальнего Востока с Беларусью крепкие экономические связи, а ведь расстояние ого-го какое.

Валерий Сахно: Наше представительство работает на Дальнем Востоке с 2001 года, и уж за двадцать-то лет у нас не могло не сложиться взаимовыгодное сотрудничество! К слову, за восемь месяцев этого года торговый оборот Приморья и Беларуси уже равен обороту всего прошлого года.

Россия находится в приоритете наших торговых отношений, за каждым российским регионом закреплено должностное лицо. В зоне ответственности нашего отделения находится сейчас восемь регионов ДФО - Чукотский автономный округ, Магаданская, Амурская, Еврейская автономная и Сахалинская области, Камчатский, Хабаровский и Приморский края. На консульском учете стоит 500 человек, это те граждане Беларуси, кто приехал на Дальний Восток работать, учиться или по семейным обстоятельствам.

Как вы себя ощущаете вдали от родины?

Валерий Сахно: Хорошо ощущаю. В Приморье я проходил срочную службу, а у супруги здесь живут родственники. Многое зависит и от настроя местных властей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко очень открыт для контактов. Это мы поняли раньше, когда он был главой Сахалинской области. Там вблизи города Корсакова по белорусским технологиям построен агрогородок, который включает молочно-товарную ферму на тысячу голов дойного стада, 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов, социально-бытовые объекты. Поставили туда нашу технику, доильные аппараты...

В некоторых регионах ДФО используются белорусские семена сельскохозяйственных культур

В ДФО очень популярны продукты питания из Беларуси. Но без вашей техники Дальний Восток вряд ли бы справился с тем же снегом.

Валерий Сахно: Белорусская техника - уже сложившийся бренд, у нее очень высокое качество. В этом году Приморье приобрело 112 единиц техники белорусского производства на 263 миллиона рублей. В 2020 году было поставлено 177 единиц на 409,2 миллиона рублей. До конца этого года ожидаются дополнительные закупки. В частности, одно из ведущих предприятий угольной промышленности Приморья собирается приобрести не менее 20 карьерных самосвалов производства БЕЛАЗа.

Мы поставляем различную продукцию белорусских предприятий: это карьерная техника; техника ОАО "МАЗ" - пассажирские автобусы, электробусы, грузовые машины, коммунальная техника; техника ОАО "МТЗ" - трактора для уборки улиц и нужд сельхозпроизводителей; продукция ОАО "АМКОДОР" - дорожно-строительная и лесозаготовительная техника; сельскохозяйственная техника производства ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" и ОАО "Гомсельмаш".

Не секрет, что сельское хозяйство Беларуси очень хорошо развито. В стране решен вопрос продовольственной безопасности, более 60 процентов произведенной сельхозпродукции мы продаем за рубеж, преимущественно в Россию. Надо отметить, что в некоторых регионах ДФО используются белорусские семена сельскохозяйственных культур.

А что покупает Беларусь?

Валерий Сахно: Рыбу и морепродукты. А еще сою. Добавляем ее в корма животных, производим масло. Соя - главный вид белорусского импорта из Амурской области.

А что с сотрудничеством с Чукоткой и Камчаткой?

Валерий Сахно: В Камчатский край отправлено в этом году 15 тракторов ОАО "МТЗ" и 13 единиц грузовой техники ОАО "МАЗ". В планах - поставки карьерных самосвалов для горнодобывающих предприятий Камчатки. В Чукотский автономный округ Беларусь поставила 11 тракторов ОАО "МТЗ" и четыре единицы грузового транспорта ОАО "МАЗ". К слову, Чукотский автономный округ - единственный регион ДФО, с которым у Беларуси нет соглашения. Очередное предложение о его заключении я отправил на имя губернатора.

Еще один важный аспект работы отделения посольства - белорусские землячества...

Валерий Сахно: Мы активно работаем с национально-культурной организацией "Белорусы Приморья". Ее председатель Нина Фигурская организовала приезд ансамбля народной песни "Вербена" на открытие отделения посольства во Владивостоке. Это украсило наше официальное мероприятие.

Крепкие землячества есть в Хабаровском крае и на Сахалине. Их возглавляют предприниматели Андрей Волк и Алексей Лазарь.

В каких субъектах РФ на Дальнем Востоке уже побывали?

Валерий Сахно: К сожалению, из-за пандемии не везде. Побывал в Биробиджане и на Сахалине в составе делегации во главе с Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко. Посмотрели, как организовали торговлю "Белорусский Фирменный", у которого сеть из 19 магазинов, и "Белорусские товары". Планирую организовать в начале года визит на Камчатку Посла Беларуси в Российской Федерации.