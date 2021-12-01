На Сахалине ветер перевернул вагончик с военными, один человек погиб

На острове Итуруп порыв ураганного ветра перевернул вагончик с военнослужащими. Один человек погиб, двое травмированы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона поручил оказать пострадавшим необходимую помощь. Сотрудники муниципалитета переведены в режим повышенной готовности.

В ночь на 2 декабря в Северо-Курильском районе ожидается ветер с порывами скоростью до 35 метров в секунду и осадки. Кроме того, прогнозируется подъем уровня моря. Руководитель администрации района держит ситуацию на контроле.