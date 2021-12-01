Первый зимний день отметился сильными снегопадами и метелями

Зима в России сразу показала характер: из-за снежного циклона в Хабаровске ввели режим ЧС, а Петербург встал в плотных 10-балльных автомобильных пробках. "Ни пройти, ни проехать", - горько шутят петербуржцы. Несколько регионов страны справляются с последствиями снежной стихии.

Введенный в Хабаровске режим ЧС позволил задействовать в уборке снега на городских улицах все силы и средства городской администрации. К ней подключились различные подразделения, МУПы и подведомственные учреждения.

Сил и средств понадобится действительно много. Город еще не до конца расчистили от последствий бурана недельной давности. А новый циклон за двое суток (непогода покинет край лишь 3 декабря) может принести более чем полуторамесячную норму осадков. Стихия пришла в край из Приморья, где тоже успела похозяйничать. Во Владивостоке в первый день зимы зафиксировали рекордную скорость ветра: его порывы достигали 34 метров в секунду. В городе отменили занятия в школах, начали перекрывать улицы в центре для их очистки, запретили въезд большегрузов. Некоторые рейсы, следовавшие в приморскую столицу, вынуждены были уйти на аэродром Хабаровска, где пережидают непогоду.

В Хабаровском крае из-за циклона перекрыли несколько автотрасс. Закрыт проезд для всех видов транспорта по федеральной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре. В регионе нарушено авиасообщение, закрыты два аэропорта. На трассах дежурят сотрудники МЧС, которые помогают застрявшим в снегу машинам выбраться. В центре Хабаровска аварийно-спасательный автомобиль тяжелого класса оказывает помощь водителям на подъемах. С утра 1 декабря патрульные группы спасателей на полноприводной технике, а также пожарные автомобили оказали помощь более чем десятку машин.

Горожане, которые имеют возможность работать удаленно, остались дома. Но большинство все же поехали на работу. Стоило это немалых трудностей. Трамваи, которые незаменимы в пробках, ходили с перерывами - рельсы просто не успевали расчищать от снега. Автобусы на крутых подъемах буксовали, так что пассажирам приходилось выходить и подталкивать их. Многие просто выходили из общественного транспорта или бросали машины и шли до работы пешком - так быстрее.

В Хабаровске ввели режим ЧС, а Петербург встал в плотных 10-балльных автомобильных пробках

В Петербурге на улицы и дороги за два дня выпало более миллиона кубометров снега, подсчитали в городском комитете по благоустройству. Цифру получили простым умножением: высота свежего снежного покрова за два дня превысила 20 сантиметров, а площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 миллионов квадратных метров.

На городские улицы вышли почти две тысячи "работников ручной уборки" - 1223 дворника убирают тротуары и дворы, еще более 800 человек расчищают дорожки в парках и скверах. В помощь им - 1,5 тысячи единиц уборочной техники.

Тем не менее пока Северная столица полностью оправдывает свое второе имя. У автобусных остановок даже в центральной части города громоздятся снежные валы, которые мешают пассажирам общественного транспорта. Автомобили, которые владельцы не успели или не смогли убрать, превратились в гигантские сугробы. А если продолжить подсчеты, статистика выглядит неутешительно. Согласно официальным данным, только за минувшие сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с улиц Петербурга 28,3 тысячи кубометров снега. Таким образом, на полную очистку города от уже выпавшего снега потребуется 42 дня. А синоптики прогнозируют, что снегопады точно не покинут его как минимум в ближайшие семь дней.

Зимний прогноз

Зима на европейскую территорию России пришла точно в срок. Накануне начала календарной зимы снегом завалило Санкт-Петербург, затем снежный вихрь промчался через столицу и добрался даже до Крыма. А ведь снег в декабре на российском юге довольно редкое явление.

Но, как рассказали "РГ" в Гидрометцентре, в целом декабрь в России будет довольно мягким, но снежным. Исключение - крайние северные регионы, где возможны и 50-градусные морозы.

В центральных областях, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, днем преимущественно будет минус 1-6 градусов, по ночам - минус 6-11 градусов. Возможны и оттепели с плюсовыми значениями. Но могут быть и ночные морозы до минус 20-22 градусов.

Примерно такая же погода ожидается на западе Северо-Западного округа - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Калининградской области. Та же температура прогнозируется и на юге Поволжья - южнее Самары. Почти во всех регионах европейской части выпадет много снега.

Прохладный декабрь ожидается на юге, в том числе на курортах: по ночам максимум до плюс 1 градуса. Днем будет не выше плюс 8 градусов. При этом в Краснодарском крае могут быть и ночные морозы до минус 12 градусов. А днем температура не поднимется и выше плюс 1 градуса.

40-50-градусные морозы прогнозируются в отдельные декабрьские ночи на севере Якутии и северо-западе этого региона, а также на востоке Таймыра и в Эвенкии. Минус 35-40 градусов по ночам ожидается на севере Красноярского края. А днем там минус 20-25 градусов. При вторжениях полярного воздуха ночью воздух будет остывать практически до 50 градусов.

В Приморье, Хабаровском крае декабрь ожидается умеренно морозным. Ночью минус 15 градусов, днем - до минус 10 градусов.

Подготовила Ольга Игнатова

МЧС

Сильный ветер и непогода наделают еще немало бед во многих регионах страны. В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов, 7 человек пострадали. Без света остались 56 тысяч человек. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Ураган со скоростью ветра более 40 метров в секунду зафиксирован здесь впервые за десятилетие.

А на Камчатке МЧС предупредило о девятиметровых волнах, которые ожидаются у Соболевского, Усть-Большерецкого районов, а также в акваториях Берингова моря и Тихого океана в районе Алеутского муниципального округа.

В первой половине ночи 3 декабря 2021 года сильнейший шторм, по прогнозам МЧС, распространится в Беринговом море на территории Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского районов.

Подготовил Тимофей Борисов