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01.12.2021 07:32
Рубрика: Культура

С чем пили чай жители Владивостока век назад

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 273(8624)
Предновогодняя экспозиция в Мемориальном доме-музее семьи Сухановых "Владивосток конфетный" заинтересовала многих горожан. Она показывает, из чего и с чем на восточной окраине России пили чай век назад.
Посетители выставки рассматривали копии оберток от конфет, на которых изображен знаменитый силач Иван Поддубный. Фото: Анна Бондаренко Посетители выставки рассматривали копии оберток от конфет, на которых изображен знаменитый силач Иван Поддубный. Фото: Анна Бондаренко
Посетители выставки рассматривали копии оберток от конфет, на которых изображен знаменитый силач Иван Поддубный. Фото: Анна Бондаренко

Но, как говорит директор дома-музея Никита Свистов, выставка получилась, скорее, о городе, подобного которому на просторах Российской империи не существовало.

Фото: Предоставлено Музеем архитектуры им. А.В. Щусева
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Владивосток, носивший статус "порто-франко", был наводнен предпринимателями всех национальностей. Товары шли из Британии, Германии, Франции, США, Канады, Китая, Японии. И заведения, в том числе пекарни и кондитерские, здесь держали как россияне, так и иностранцы.

По свидетельству современников, Владивосток был единственным в России, где пекли "древесный хлеб" - пирожное по национальному немецкому рецепту. Причем пекарней, его производившей, заведовал чех.

- Самым большим кондитерским производством была фабрика Ткаченко, которую в 1926 году национализировали. Позже она превратилась в "Приморский кондитер", - рассказывает Никита Свистов.

Фабрика Ткаченко выпускала сладости в огромном ассортименте: шоколадные конфеты, пастилу, зефир, монпансье… Эскизы обер­ток для конфет рисовали художники. Существует легенда, что над некоторыми из них работал знаменитый Михаил Врубель.

- Но достоверных подтверждений этому мы не нашли, - разводит руками директор музея, добавляя, что, согласно справочнику Владивостока за 1912 год, только кондитерских там было больше десяти.

Американка Элеонора Прей, которая жила во Владивостоке в то время, заметила в одном из своих многочисленных писем: "Куда бы я не пошла, я вижу изобилие печенья и пирожных".

Фото: Сергей Николаев
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- Для человека, который хорошо зарабатывал, до 1917 года в городе было достаточно комфортно жить - он мог позволить себе питаться разнообразно, - продолжает Никита Свистов. - Рабочим приходилось сложнее: сумма прожиточного минимума была равна или чуть превышала размер их средней зарплаты.

Свой отпечаток географическое положение Владивостока наложило даже на то, какой посудой пользовались горожане: соседство в буфете изысканного европейского фарфора и большого китайского чайника было обычным делом. Кстати, на выставке представлены образцы посуды, старинные предметы быта, например, чугунные вафельницы и чайники, кулинарные книги тех времен и, конечно, сохранившиеся обертки от конфет.

По словам Никиты Свистова, в планах музея организовать еще одну выставку, теперь - о "сладкой" истории города XX века.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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