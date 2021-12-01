Сделано в Якутии: полезные продукты из экологичного сырья

В Якутии запускают и активно реализуют биотехнологические проекты. Ученые ведут исследования природного и сельскохозяйственного сырья, которое можно использовать в создании различных полезных продуктов и биологически активных добавок.

В биотехнологической лаборатории технопарка "Якутия" и Арктическом инновационном центре Северо-Восточного федерального университета (АИЦ СВФУ) разрабатывают экологичные продукты с использованием местных трав, рыбы и другого природного сырья. Для усиления биотехнологического направления в республике планируют создать биотехнологический кластер.

"Якутским ученым удалось уже сейчас зарегистрировать биологически активную добавку, которая по итогам клинических испытаний показывает хорошие результаты по профилактике и реабилитации после таких тяжелых болезней, как туберкулез, гепатит В и, самое актуальное, СOVID-19. Это говорит о том, что у биотехнологического кластера большой потенциал", - подчеркнул глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Биодобавка из березы и ягеля

Фото: ЯСИА

Якутские ученые разработали биологически активную добавку из коры березы и ягеля для профилактики коронавирусной инфекции и восстановления после COVID-19. Биопрепарат уже прошел сертификацию Роспотребнадзора, и теперь может быть налажено широкое производство.

В состав препарата входят бетулин, получаемый из коры березы, лишайниковые β-олигосахариды и другие активные вещества. Ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН получили свидетельство о государственной регистрации биопродукта собственного производства.

Проекты биотехнологической лаборатории технопарка

Фото: Технопарк "Якутия"

В региональном центре инжиниринга технопарка "Якутия" действует биотехнологическая лаборатория. Это единственная лаборатория в республике с открытым доступом для всех. После ее создания многие биотехнологические проекты покинули стены институтов и вышли на этапы испытаний, создания тестовых образцов и прототипов, а также коммерциализации.

"Сегодня во всем мире востребованы экологически чистые продукты. Наша республика богата дикоросами, которые экологически безопасны. Химический скрининг флоры Якутии показал, что природные условия региона благоприятствуют биосинтезу важных биологически активных веществ в растениях. Я считаю, что проекты наших резидентов "Сахачай" и "Тирэх" - это экспортные продукты, которые достойно представят нашу республику в других странах. Резиденты тщательно подходят к производству - учитывают время сбора, сроки заготовки и условия транспортировки, от которых напрямую зависит качество продукции. Стоит отметить, что они развивают свое производство в тесном сотрудничестве с научными институтами", - заявил директор технопарка "Якутия" Петр Габышев.

Полезный и вкусный чай

Семья Заморщиковых занимается производством чая из листьев кипрея узколистного - таково научное название иван-чая. Помимо него, семейная компания "Сахачай" собирает дикорастущее разнотравье и комбинирует его в разных сочетаниях. Создатели проекта сделали ставку на полезные свойства трав, собранных в экологически чистых районах Якутии.

Эксперты Северо-Восточного федерального университета выяснили, что в арктических растениях в результате ферментации возникают новые физиологически ценные вещества с высокой активностью.

По словам профессора Института естественных наук СВФУ Надежды Чириковой, меланин иван-чая обладает уникальной стабильностью в агрессивной среде желудочного сока, которая разрушает большинство антиоксидантов. Именно его присутствие в ферментированных листьях иван-чая играет ключевую роль в защите организма от негативного влияния свободных радикалов.

Ученые также отмечают, что достаточный уровень пищевых антиоксидантов в ежедневном рационе жителей Крайнего Севера способствует профилактике ряда заболеваний, обусловленных влиянием вредных факторов.

С 2017 по 2021 год резидент технопарка "Якутия" "Сахачай" произвел более 24 тонн чая. Сегодня якутский иван-чай от Заморщиковых продается в торговых сетях России и экспортируется в Азербайджан, Казахстан, Финляндию. Компания также ведет переговоры о поставках в Японию и планирует поставки в США.

Напитки из северных трав

Выйдя на пенсию, жительница Якутии Антонида Барашкова создала сельскохозяйственный кооператив "Тирэх" и запустила производство напитков из северных трав "Нордвит".

Кооператив еще занимается переработкой дикорастущих ягод - брусники, черной и красной смородины, голубики. Среди производимых продуктов: напитки, варенье, сиропы, соусы без добавления консервантов, красителей, вкусовых добавок.

"Издавна наши предки использовали северные травы для оздоровления, готовили из них специальные настои, которые помогали вылечиться от кашля, головной боли, недомогания. Экологически чистые таежные ягоды не уступают зарубежным БАДам", - отметила якутская предпринимательница.

По результатам ежеквартального мониторинга развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" признала проект по "выращиванию" сельскохозяйственного потребительского растениеводческого кооператива "Тирэх" лучшей региональной практикой по поддержке субъектов МСП.

Продукция "Тирэх" успешно реализуется в России и за рубежом. Компания продвигает товары на международном маркетплейсе eBay. Сиропы и варенья из якутской брусники экспортируются в пять стран: США, Италию, Норвегию, Англию и Сингапур.

Крем от обморожения из насекомых

Доктор биологических наук Наталья Ли исследовала феномен холодоустойчивости арктических насекомых и обнаружила, что они имеют эффективные природные криопротекторы - вещества, которые защищают от замерзания. На основе этих веществ компания "Криопротект" стала производить крем, который защищает кожу при температуре до минус 50 градусов. В 2020 году продукт прошел испытания в Российском сертификационном центре, где подтвердили его безопасность. Сегодня крем от обморожения и обветривания лица с регенерирующим эффектом Freeze Protect plus продается по всей России. Цель компании - помочь людям защитить кожные покровы от обморожения, а также популяризировать зимние виды спорта, сделав их безопаснее.

БАДы из ягеля

Фото: СВФУ

"Природа Якутии богата, это кладовая здоровья. Мы рады, что исследователи Северо-Восточного федерального университета интересуются богатой флорой Якутии, используют возможности вуза, чтобы изучать растения, создавать на их основе препараты. Наши БАДы презентованы президенту РАН Александру Сергееву, и он высоко оценил разработки. Уверен, у таких инициатив большое будущее", - считает Иван Троев, директор Арктического инновационного центра СВФУ.

Фото: СВФУ

Компания "Механохимические биотехнологии" при поддержке СВФУ занимается разработкой и производством биологически активных добавок. Основная продукция - линейка БАДов из ягеля. Компания использует современные физико-химические механохимические биотехнологии, позволяющие наиболее эффективно и экологически безопасно получать комплексы биологически активных веществ из природного сырья. По словам исследователей СВФУ, продукция с ягелем предназначена для профилактики различных заболеваний, реабилитации работников вредных производств, жителей территорий с высокой степенью промышленной и транспортной загазованности. Для спортсменов она может быть полезна при восстановлении после физических нагрузок. Продукция из ягеля может использоваться в сельском хозяйстве для увеличения сроков хранения сельскохозяйственной продукции и повышения ее пищевой ценности.

Продукция из рыбокостной муки

Малое инновационное предприятие "Дары Якутии" при поддержке СВФУ разработало технологии производства рыбокостной муки, рыбьего жира и биологически активных добавок из якутских рыб. Исходным сырьем для БАДов является пищевая рыбокостная мука из сиговых пород - чира, омуля, нельмы. Продукт можно использовать для восполнения дефицита кальция в организме.

"Мы стараемся максимально сохранить полезные вещества при производстве рыбной муки. Биологическая активная добавка является источником кальция и полиненасыщенных жирных кислот группы Омега-3 и Омега-6. Исследование, проведенное в 2017 году на базе медицинского института, показало, что после применения нашей добавки повышается плотность костной ткани. За 9 месяцев она восстановилась на три процента. С учетом того, что это не лекарственный препарат, показатели весьма хорошие", - отметил директор предприятия "Дары Якутии" Василий Борисов.