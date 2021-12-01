У спасенной в Приморье тигрицы Спарты родился тигренок в Швеции

Тигренок Алмаз родился в шведском зоопарке "Северный ковчег" у амурской тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад, сообщается на сайте Амурского филиала WWF.

У появившегося на свет в начале ноября малыша уже открылись глазки, весит он уже почти пять килограммов, от мамы не отходит пока, только ест и спит.

Его отец, тигр Егор, приехал в "Северный ковчег" из шведского парка хищников "Орса" в феврале. Мама - одна из двух спасенных в феврале 2007 года тигрят, которые вышли на дорогу близ приморского села Чугуевка. Голодных малышей тогда подобрали заготовщики леса и передали сотрудникам специнспекции "Тигр".

Выхаживали их на подворье одного из сотрудников инспекции, к которому на консультации и лечение приезжали ветеринары из Владивостока и Московского зоопарка. Тигрят назвали Констанцией и Спартой. Первую отдали в зоопарк Пензы, а Спарта отправилась в Швецию. Полосатые хищницы стали частью Европейской программы по размножению и сохранению амурских тигров.

Как рассказала директор природоохранных программ зоопарка "Северный ковчег" Эмма Нюгрен, сейчас Спарте 14 лет, поэтому не было уверенности, что она еще может принести потомство.

И у Егора, и у Спарты уже были котята, но Алмаз - их первый совместный детеныш. Он останется жить в зоопарке и со временем станет новым племенным животным.