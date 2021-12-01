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01.12.2021 21:24
Рубрика: Экономика

В Хабаровском крае на внутренних авиалиниях ввели систему QR-кодов

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
С 1 декабря во время регистрации на внутренние авиарейсы в Хабаровском крае пассажирам придется предъявлять не только паспорт, но и QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие требования были введены постановлением правительства региона от 30 ноября.
В аэропортах края теперь помимо паспорта и билета попросят предъявить и QR-код. Фото: пресс-служба АО "Хабаровский аэропорт" В аэропортах края теперь помимо паспорта и билета попросят предъявить и QR-код. Фото: пресс-служба АО "Хабаровский аэропорт"
В аэропортах края теперь помимо паспорта и билета попросят предъявить и QR-код. Фото: пресс-служба АО "Хабаровский аэропорт"

Новые меры введены не случайно. В течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования. Только в последнее время в регионе отмечается тенденция к некоторому снижению темпов роста заболеваемости. Этот прогресс напрямую связывают с введенными ограничениями.

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Однако достичь необходимого коллективного иммунитета в 80 процентов общей численности жителей в крае пока не удалось. Сейчас он составляет всего 56 процентов. Изменить ситуацию могут помочь новые меры. Среди них требование предъявлять QR-код на входе в здания госучреждения и в общественном транспорте. Согласно постановлению показать можно либо сертификат о вакцинации, либо справку об уже перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, подтверждающий "чистоту" пассажира. Это потребуется сделать как при посадке в самолет, так и для поездок на междугородних автобусах. Поездов новые требования не коснулись.

В пресс-службе хабаровского аэропорта тем временем особо отметили, что новые требования относятся исключительно к внутренним авиалиниям, на рейсы, соединяющие край с другими регионами РФ, ограничения не распространяются.

Для входа в здание аэропорта QR-код предъявлять не надо. Документы о наличии прививки пассажирам необходимо показать на стойке регистрации. Предполагается, что в зал вылета проходят только "чистые". А вот что происходит с теми, кто регистрацию прошел дома, остается неясным. Получить ответ на этот вопрос у представителей местных авиакомпаний, которые предоставляют клиентам такую услугу (онлайн-регистрация доступна не на всех внутренних рейсах), корреспонденту "РГ" не удалось.

Пассажирам документы о наличии прививки необходимо показать настойке регистрации

- Среди других ограничений отметим обязательное предъявление QR-кода либо документов его заменяющих при посещении точек общественного питания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - заметила пресс-секретарь АО "Хабаровский аэропорт" Анастасия Хаустова.

Зато под особые "противоковидные" требования попали пассажиры, прилетающие в Хабаровск из Гонконга и Китая. Им приходится проходить тестирование на COVID-19. Все, кто появляется в крае по этим направлениям, проходят экспресс-тестирование. В том числе и экипажи грузовых самолетов. Это сделано, чтобы не допустить проникновения в регион нового штамма "омикрон".

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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