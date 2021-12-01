В Хабаровском крае на внутренних авиалиниях ввели систему QR-кодов

С 1 декабря во время регистрации на внутренние авиарейсы в Хабаровском крае пассажирам придется предъявлять не только паспорт, но и QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие требования были введены постановлением правительства региона от 30 ноября.

Новые меры введены не случайно. В течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования. Только в последнее время в регионе отмечается тенденция к некоторому снижению темпов роста заболеваемости. Этот прогресс напрямую связывают с введенными ограничениями.

Однако достичь необходимого коллективного иммунитета в 80 процентов общей численности жителей в крае пока не удалось. Сейчас он составляет всего 56 процентов. Изменить ситуацию могут помочь новые меры. Среди них требование предъявлять QR-код на входе в здания госучреждения и в общественном транспорте. Согласно постановлению показать можно либо сертификат о вакцинации, либо справку об уже перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, подтверждающий "чистоту" пассажира. Это потребуется сделать как при посадке в самолет, так и для поездок на междугородних автобусах. Поездов новые требования не коснулись.

В пресс-службе хабаровского аэропорта тем временем особо отметили, что новые требования относятся исключительно к внутренним авиалиниям, на рейсы, соединяющие край с другими регионами РФ, ограничения не распространяются.

Для входа в здание аэропорта QR-код предъявлять не надо. Документы о наличии прививки пассажирам необходимо показать на стойке регистрации. Предполагается, что в зал вылета проходят только "чистые". А вот что происходит с теми, кто регистрацию прошел дома, остается неясным. Получить ответ на этот вопрос у представителей местных авиакомпаний, которые предоставляют клиентам такую услугу (онлайн-регистрация доступна не на всех внутренних рейсах), корреспонденту "РГ" не удалось.

Пассажирам документы о наличии прививки необходимо показать настойке регистрации

- Среди других ограничений отметим обязательное предъявление QR-кода либо документов его заменяющих при посещении точек общественного питания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - заметила пресс-секретарь АО "Хабаровский аэропорт" Анастасия Хаустова.

Зато под особые "противоковидные" требования попали пассажиры, прилетающие в Хабаровск из Гонконга и Китая. Им приходится проходить тестирование на COVID-19. Все, кто появляется в крае по этим направлениям, проходят экспресс-тестирование. В том числе и экипажи грузовых самолетов. Это сделано, чтобы не допустить проникновения в регион нового штамма "омикрон".