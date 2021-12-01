В Хабаровском крае пассажир поезда напал на полицейского

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции.

25 ноября подозреваемый возвращался домой из мест лишения свободы на поезде сообщением Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. В пути он распивал алкоголь, нарушал общественный порядок и правила безопасного поведения на транспорте.

Транспортный полицейский попросил мужчину проследовать в служебное купе для разбирательства.

"Обвиняемый, недовольный действиями сотрудника полиции, лезвием бритвы нанес тому удар в область левой руки, причинив резаную рану". - сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Суд заключил мужчину под стражу. Расследование дела продолжается.