В Приамурье завели дело из-за не построенных в срок дамб

В Амурской области возбудили уголовное дело из-за не построенных вовремя дамб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

После мощного паводка, обрушившегося на Дальний Восток в 2013 году, в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах подготовили проектную документацию на строительство девяти гидротехнических сооружений. Они должны были защитить населенные пункты от новых наводнений. Проекты одобрила госэкспертиза. Но строительство так и не началось.

В 2021 году потребовалось внести корректировки во всю ранее разработанную документацию, на что понадобилось дополнительное финансирование. Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, из-за этого бюджету региона был причинен крупный ущерб, а граждане пострадали от повторных паводков.

В связи с этим Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело о халатности. Его расследование находится на контроле прокуратуры региона.