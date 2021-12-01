Дед Мороз из Забайкальского края привился от COVID-19

В Забайкальском крае Дед Мороз вакцинировался от коронавируса. Он сделал это, чтобы к наступлению Нового года у него уже выработался иммунитет.

Как рассказал руководитель Центра управления регионом Вячеслав Кулаков, записаться на прививку сказочному персонажу помогла его внучка Снегурочка. Через приложение "Инцидент менеджмент" она за минуту узнала, где можно получить вакцину от опасной инфекции.

- К уже привычным порталам обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и "Голос забайкальца", а также обращениям в соцсетях, этой осенью стали доступны чат-бот "Забайкалье Официально" и голосовой помощник Яндекса "Алиса", с помощью которых можно не только оперативно решить свою проблему, но и найти карту пунктов вакцинации в регионе и полезную официальную информацию о коронавирусе и вакцинах, - сказал Вячеслав Кулаков.

Справка "РГ"

Сегодня оба компонента вакцины в крае получили почти 430 тысяч человек.