Во Владивостоке зафиксировали рекордный для первого дня зимы ветер

Ночью в первый день зимы во Владивостоке зафиксировали рекордную для этого дня скорость ветра. Порывами он превышал 30 метров в секунду, рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 метров в секунду, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день - 32 метра в секунду - была зафиксирована в 1972 году", - уточнил он.

30 ноября и 1 декабря на значительную часть края обрушился снежный циклон. В разных районах выпало от 10 до 68 миллиметров осадков. Во Владивостоке - 24 миллиметра, это 77 процентов от месячной нормы.

В приморской столице идет расчистка от снега улиц. На маршруты, по данным городского управления транспорта, вышло 405 автобусов. Это меньше нормы, так как с утра был затруднен выезд машин из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов. Из-за обрывов оттяжек контактной сети приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Сильные порывы ветра в ночь на 1 декабря повредили крыши двух образовательных учреждений Владивостока - лицея № 41 и школы № 32. Подрядчики уже выехали на места для оценки объема работ и начала восстановления кровель.

Сейчас в Приморье местами небольшой и умеренный снег, на севере местами сильный снег. В отдельных районах гололед, метель.