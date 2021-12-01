За сутки в России подтверждено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2757
- 2 Санкт-Петербург 2419
- 3 Московская область 2008
- 4 Самарская область 904
- 5 Краснодарский край 868
- 6 Воронежская область 741
- 7 Красноярский край 726
- 8 Свердловская область 704
- 9 Нижегородская область 699
- 10 Пермский край 695
- 11 Республика Башкортостан 664
- 12 Челябинская область 655
- 13 Ростовская область 650
- 14 Иркутская область 601
- 15 Саратовская область 583
- 16 Омская область 581
- 17 Хабаровский край 561
- 18 Алтайский край 525
- 19 Ставропольский край 470
- 20 Приморский край 458
- 21 Волгоградская область 443
- 22 Республика Крым 439
- 23 Ульяновская область 433
- 24 Новосибирская область 402
- 25 Вологодская область 382
- 26 Архангельская область 380
- 27 Кемеровская область 376
- 28 Ленинградская область 375
- 29 Липецкая область 374
- 30 Тверская область 371
- 31 Пензенская область 365
- 32 Белгородская область 340
- 33 Оренбургская область 336
- 34 Смоленская область 333
- 35 Забайкальский край 327
- 36 Владимирская область 315
- 37 Тюменская область 312
- 38 Курская область 307
- 39 Орловская область 300
- 40 Республика Коми 287
- 41 Калининградская область 281
- 42 Ярославская область 278
- 43 Амурская область 261
- 44 Кировская область 253
- 45 Республика Саха (Якутия) 250
- 46 Новгородская область 247
- 47 Брянская область 245
- 48 Тульская область 243
- 49 Астраханская область 240
- 50 Удмуртская Республика 240
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 238
- 52 Республика Карелия 235
- 53 Республика Татарстан 235
- 54 Томская область 234
- 55 Рязанская область 230
- 56 Республика Бурятия 227
- 57 Мурманская область 220
- 58 Калужская область 214
- 59 Тамбовская область 208
- 60 Курганская область 203
- 61 Ивановская область 203
- 62 Севастополь 202
- 63 Псковская область 198
- 64 Костромская область 184
- 65 Республика Дагестан 176
- 66 Республика Хакасия 162
- 67 Республика Мордовия 158
- 68 Республика Чувашия 149
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- 70 Республика Марий Эл 124
- 71 Сахалинская область 117
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 108
- 73 Республика Адыгея 89
- 74 Республика Ингушетия 88
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 76 Чеченская Республика 87
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 81
- 78 Республика Тыва 58
- 79 Камчатский край 48
- 80 Еврейская автономная область 37
- 81 Республика Алтай 32
- 82 Магаданская область 31
- 83 Республика Калмыкия 27
- 84 Ненецкий автономный округ 9
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 669 718 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,13%
- 3. Москва, Чукотский автономный округ 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 226 смертей:
- Москва 94
- Санкт-Петербург 59
- Московская область 47
- Краснодарский край 42
- Воронежская область 39
- Нижегородская область 39
- Республика Башкортостан 38
- Волгоградская область 36
- Ставропольский край 35
- Самарская область 34
- Ростовская область 33
- Свердловская область 33
- Красноярский край 33
- Челябинская область 29
- Иркутская область 28
- Алтайский край 27
- Саратовская область 25
- Республика Крым 24
- Владимирская область 23
- Пермский край 22
- Пензенская область 21
- Брянская область 20
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 18
- Новосибирская область 17
- Ульяновская область 15
- Ханты-Мансийский автономный округ 15
- Вологодская область 13
- Республика Дагестан 13
- Республика Хакасия 13
- Омская область 13
- Ивановская область 12
- Тюменская область 12
- Тамбовская область 11
- Тверская область 11
- Тульская область 11
- Севастополь 11
- Республика Бурятия 11
- Белгородская область 10
- Липецкая область 10
- Ленинградская область 10
- Оренбургская область 10
- Смоленская область 9
- Республика Коми 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Курская область 8
- Калининградская область 8
- Республика Марий Эл 8
- Хабаровский край 8
- Орловская область 7
- Мурманская область 7
- Новгородская область 7
- Чеченская Республика 7
- Республика Татарстан 7
- Забайкальский край 7
- Республика Карелия 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Мордовия 6
- Удмуртская Республика 6
- Ярославская область 5
- Псковская область 5
- Астраханская область 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Сахалинская область 3
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Республика Тыва 2
- Амурская область 2
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 276 419 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 679 человек:
- Москва 3728
- Санкт-Петербург 2769
- Московская область 2013
- Челябинская область 1512
- Краснодарский край 1101
- Республика Крым 873
- Омская область 779
- Красноярский край 705
- Волгоградская область 682
- Пермский край 677
- Самарская область 675
- Республика Башкортостан 659
- Ростовская область 611
- Хабаровский край 596
- Нижегородская область 579
- Саратовская область 567
- Ульяновская область 560
- Архангельская область 555
- Алтайский край 529
- Брянская область 518
- Рязанская область 496
- Свердловская область 489
- Республика Саха (Якутия) 478
- Пензенская область 472
- Смоленская область 464
- Калининградская область 455
- Ставропольский край 437
- Липецкая область 434
- Забайкальский край 427
- Республика Хакасия 419
- Ленинградская область 418
- Тверская область 416
- Воронежская область 407
- Республика Коми 373
- Приморский край 364
- Республика Бурятия 346
- Вологодская область 343
- Оренбургская область 309
- Республика Татарстан 282
- Иркутская область 274
- Астраханская область 268
- Псковская область 265
- Мурманская область 258
- Кемеровская область 256
- Орловская область 255
- Ханты-Мансийский автономный округ 253
- Курская область 247
- Тюменская область 244
- Белгородская область 241
- Ярославская область 239
- Новгородская область 239
- Тульская область 235
- Тамбовская область 232
- Республика Карелия 217
- Владимирская область 212
- Республика Дагестан 210
- Калужская область 208
- Томская область 202
- Костромская область 195
- Севастополь 186
- Удмуртская Республика 164
- Кировская область 160
- Курганская область 152
- Амурская область 144
- Республика Чувашия 137
- Ивановская область 126
- Республика Мордовия 121
- Новосибирская область 121
- Республика Северная Осетия - Алания 108
- Сахалинская область 104
- Республика Марий Эл 102
- Республика Ингушетия 93
- Чеченская Республика 93
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Республика Тыва 68
- Республика Адыгея 67
- Республика Алтай 61
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Магаданская область 39
- Камчатский край 35
- Ненецкий автономный округ 31
- Еврейская автономная область 31
- Республика Калмыкия 28
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 364 932.