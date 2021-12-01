За сутки в России подтверждено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2757

2 Санкт-Петербург 2419

3 Московская область 2008

4 Самарская область 904

5 Краснодарский край 868

6 Воронежская область 741

7 Красноярский край 726

8 Свердловская область 704

9 Нижегородская область 699

10 Пермский край 695

11 Республика Башкортостан 664

12 Челябинская область 655

13 Ростовская область 650

14 Иркутская область 601

15 Саратовская область 583

16 Омская область 581

17 Хабаровский край 561

18 Алтайский край 525

19 Ставропольский край 470

20 Приморский край 458

21 Волгоградская область 443

22 Республика Крым 439

23 Ульяновская область 433

24 Новосибирская область 402

25 Вологодская область 382

26 Архангельская область 380

27 Кемеровская область 376

28 Ленинградская область 375

29 Липецкая область 374

30 Тверская область 371

31 Пензенская область 365

32 Белгородская область 340

33 Оренбургская область 336

34 Смоленская область 333

35 Забайкальский край 327

36 Владимирская область 315

37 Тюменская область 312

38 Курская область 307

39 Орловская область 300

40 Республика Коми 287

41 Калининградская область 281

42 Ярославская область 278

43 Амурская область 261

44 Кировская область 253

45 Республика Саха (Якутия) 250

46 Новгородская область 247

47 Брянская область 245

48 Тульская область 243

49 Астраханская область 240

50 Удмуртская Республика 240

51 Ханты-Мансийский автономный округ 238

52 Республика Карелия 235

53 Республика Татарстан 235

54 Томская область 234

55 Рязанская область 230

56 Республика Бурятия 227

57 Мурманская область 220

58 Калужская область 214

59 Тамбовская область 208

60 Курганская область 203

61 Ивановская область 203

62 Севастополь 202

63 Псковская область 198

64 Костромская область 184

65 Республика Дагестан 176

66 Республика Хакасия 162

67 Республика Мордовия 158

68 Республика Чувашия 149

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129

70 Республика Марий Эл 124

71 Сахалинская область 117

72 Кабардино-Балкарская Республика 108

73 Республика Адыгея 89

74 Республика Ингушетия 88

75 Республика Северная Осетия-Алания 88

76 Чеченская Республика 87

77 Карачаево-Черкесская Республика 81

78 Республика Тыва 58

79 Камчатский край 48

80 Еврейская автономная область 37

81 Республика Алтай 32

82 Магаданская область 31

83 Республика Калмыкия 27

84 Ненецкий автономный округ 9

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 669 718 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,13%

3. Москва, Чукотский автономный округ 0,14% За последние сутки подтверждено 1 226 смертей: Москва 94

Санкт-Петербург 59

Московская область 47

Краснодарский край 42

Воронежская область 39

Нижегородская область 39

Республика Башкортостан 38

Волгоградская область 36

Ставропольский край 35

Самарская область 34

Ростовская область 33

Свердловская область 33

Красноярский край 33

Челябинская область 29

Иркутская область 28

Алтайский край 27

Саратовская область 25

Республика Крым 24

Владимирская область 23

Пермский край 22

Пензенская область 21

Брянская область 20

Рязанская область 20

Республика Чувашия 18

Новосибирская область 17

Ульяновская область 15

Ханты-Мансийский автономный округ 15

Вологодская область 13

Республика Дагестан 13

Республика Хакасия 13

Омская область 13

Ивановская область 12

Тюменская область 12

Тамбовская область 11

Тверская область 11

Тульская область 11

Севастополь 11

Республика Бурятия 11

Белгородская область 10

Липецкая область 10

Ленинградская область 10

Оренбургская область 10

Смоленская область 9

Республика Коми 9

Кабардино-Балкарская Республика 9

Курская область 8

Калининградская область 8

Республика Марий Эл 8

Хабаровский край 8

Орловская область 7

Мурманская область 7

Новгородская область 7

Чеченская Республика 7

Республика Татарстан 7

Забайкальский край 7

Республика Карелия 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Мордовия 6

Удмуртская Республика 6

Ярославская область 5

Псковская область 5

Астраханская область 5

Кемеровская область 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Ингушетия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Курганская область 3

Республика Алтай 3

Сахалинская область 3

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Республика Тыва 2

Амурская область 2

Республика Саха (Якутия) 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 276 419 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 679 человек: Москва 3728

Санкт-Петербург 2769

Московская область 2013

Челябинская область 1512

Краснодарский край 1101

Республика Крым 873

Омская область 779

Красноярский край 705

Волгоградская область 682

Пермский край 677

Самарская область 675

Республика Башкортостан 659

Ростовская область 611

Хабаровский край 596

Нижегородская область 579

Саратовская область 567

Ульяновская область 560

Архангельская область 555

Алтайский край 529

Брянская область 518

Рязанская область 496

Свердловская область 489

Республика Саха (Якутия) 478

Пензенская область 472

Смоленская область 464

Калининградская область 455

Ставропольский край 437

Липецкая область 434

Забайкальский край 427

Республика Хакасия 419

Ленинградская область 418

Тверская область 416

Воронежская область 407

Республика Коми 373

Приморский край 364

Республика Бурятия 346

Вологодская область 343

Оренбургская область 309

Республика Татарстан 282

Иркутская область 274

Астраханская область 268

Псковская область 265

Мурманская область 258

Кемеровская область 256

Орловская область 255

Ханты-Мансийский автономный округ 253

Курская область 247

Тюменская область 244

Белгородская область 241

Ярославская область 239

Новгородская область 239

Тульская область 235

Тамбовская область 232

Республика Карелия 217

Владимирская область 212

Республика Дагестан 210

Калужская область 208

Томская область 202

Костромская область 195

Севастополь 186

Удмуртская Республика 164

Кировская область 160

Курганская область 152

Амурская область 144

Республика Чувашия 137

Ивановская область 126

Республика Мордовия 121

Новосибирская область 121

Республика Северная Осетия - Алания 108

Сахалинская область 104

Республика Марий Эл 102

Республика Ингушетия 93

Чеченская Республика 93

Кабардино-Балкарская Республика 87

Ямало-Ненецкий автономный округ 87

Республика Тыва 68

Республика Адыгея 67

Республика Алтай 61

Карачаево-Черкесская Республика 58

Магаданская область 39

Камчатский край 35

Ненецкий автономный округ 31

Еврейская автономная область 31

Республика Калмыкия 28

Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 364 932. Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов