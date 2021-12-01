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01.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2757
  • 2 Санкт-Петербург 2419
  • 3 Московская область 2008
  • 4 Самарская область 904
  • 5 Краснодарский край 868
  • 6 Воронежская область 741
  • 7 Красноярский край 726
  • 8 Свердловская область 704
  • 9 Нижегородская область 699
  • 10 Пермский край 695
  • 11 Республика Башкортостан 664
  • 12 Челябинская область 655
  • 13 Ростовская область 650
  • 14 Иркутская область 601
  • 15 Саратовская область 583
  • 16 Омская область 581
  • 17 Хабаровский край 561
  • 18 Алтайский край 525
  • 19 Ставропольский край 470
  • 20 Приморский край 458
  • 21 Волгоградская область 443
  • 22 Республика Крым 439
  • 23 Ульяновская область 433
  • 24 Новосибирская область 402
  • 25 Вологодская область 382
  • 26 Архангельская область 380
  • 27 Кемеровская область 376
  • 28 Ленинградская область 375
  • 29 Липецкая область 374
  • 30 Тверская область 371
  • 31 Пензенская область 365
  • 32 Белгородская область 340
  • 33 Оренбургская область 336
  • 34 Смоленская область 333
  • 35 Забайкальский край 327
  • 36 Владимирская область 315
  • 37 Тюменская область 312
  • 38 Курская область 307
  • 39 Орловская область 300
  • 40 Республика Коми 287
  • 41 Калининградская область 281
  • 42 Ярославская область 278
  • 43 Амурская область 261
  • 44 Кировская область 253
  • 45 Республика Саха (Якутия) 250
  • 46 Новгородская область 247
  • 47 Брянская область 245
  • 48 Тульская область 243
  • 49 Астраханская область 240
  • 50 Удмуртская Республика 240
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 238
  • 52 Республика Карелия 235
  • 53 Республика Татарстан 235
  • 54 Томская область 234
  • 55 Рязанская область 230
  • 56 Республика Бурятия 227
  • 57 Мурманская область 220
  • 58 Калужская область 214
  • 59 Тамбовская область 208
  • 60 Курганская область 203
  • 61 Ивановская область 203
  • 62 Севастополь 202
  • 63 Псковская область 198
  • 64 Костромская область 184
  • 65 Республика Дагестан 176
  • 66 Республика Хакасия 162
  • 67 Республика Мордовия 158
  • 68 Республика Чувашия 149
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • 70 Республика Марий Эл 124
  • 71 Сахалинская область 117
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 108
  • 73 Республика Адыгея 89
  • 74 Республика Ингушетия 88
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 76 Чеченская Республика 87
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 78 Республика Тыва 58
  • 79 Камчатский край 48
  • 80 Еврейская автономная область 37
  • 81 Республика Алтай 32
  • 82 Магаданская область 31
  • 83 Республика Калмыкия 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 9
  • 85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 669 718 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,13%
  • 3. Москва, Чукотский автономный округ 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 226 смертей:
  • Москва 94
  • Санкт-Петербург 59
  • Московская область 47
  • Краснодарский край 42
  • Воронежская область 39
  • Нижегородская область 39
  • Республика Башкортостан 38
  • Волгоградская область 36
  • Ставропольский край 35
  • Самарская область 34
  • Ростовская область 33
  • Свердловская область 33
  • Красноярский край 33
  • Челябинская область 29
  • Иркутская область 28
  • Алтайский край 27
  • Саратовская область 25
  • Республика Крым 24
  • Владимирская область 23
  • Пермский край 22
  • Пензенская область 21
  • Брянская область 20
  • Рязанская область 20
  • Республика Чувашия 18
  • Новосибирская область 17
  • Ульяновская область 15
  • Ханты-Мансийский автономный округ 15
  • Вологодская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Республика Хакасия 13
  • Омская область 13
  • Ивановская область 12
  • Тюменская область 12
  • Тамбовская область 11
  • Тверская область 11
  • Тульская область 11
  • Севастополь 11
  • Республика Бурятия 11
  • Белгородская область 10
  • Липецкая область 10
  • Ленинградская область 10
  • Оренбургская область 10
  • Смоленская область 9
  • Республика Коми 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 9
  • Курская область 8
  • Калининградская область 8
  • Республика Марий Эл 8
  • Хабаровский край 8
  • Орловская область 7
  • Мурманская область 7
  • Новгородская область 7
  • Чеченская Республика 7
  • Республика Татарстан 7
  • Забайкальский край 7
  • Республика Карелия 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Мордовия 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Ярославская область 5
  • Псковская область 5
  • Астраханская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Ингушетия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Курганская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Тыва 2
  • Амурская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 276 419 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 679 человек:
  • Москва 3728
  • Санкт-Петербург 2769
  • Московская область 2013
  • Челябинская область 1512
  • Краснодарский край 1101
  • Республика Крым 873
  • Омская область 779
  • Красноярский край 705
  • Волгоградская область 682
  • Пермский край 677
  • Самарская область 675
  • Республика Башкортостан 659
  • Ростовская область 611
  • Хабаровский край 596
  • Нижегородская область 579
  • Саратовская область 567
  • Ульяновская область 560
  • Архангельская область 555
  • Алтайский край 529
  • Брянская область 518
  • Рязанская область 496
  • Свердловская область 489
  • Республика Саха (Якутия) 478
  • Пензенская область 472
  • Смоленская область 464
  • Калининградская область 455
  • Ставропольский край 437
  • Липецкая область 434
  • Забайкальский край 427
  • Республика Хакасия 419
  • Ленинградская область 418
  • Тверская область 416
  • Воронежская область 407
  • Республика Коми 373
  • Приморский край 364
  • Республика Бурятия 346
  • Вологодская область 343
  • Оренбургская область 309
  • Республика Татарстан 282
  • Иркутская область 274
  • Астраханская область 268
  • Псковская область 265
  • Мурманская область 258
  • Кемеровская область 256
  • Орловская область 255
  • Ханты-Мансийский автономный округ 253
  • Курская область 247
  • Тюменская область 244
  • Белгородская область 241
  • Ярославская область 239
  • Новгородская область 239
  • Тульская область 235
  • Тамбовская область 232
  • Республика Карелия 217
  • Владимирская область 212
  • Республика Дагестан 210
  • Калужская область 208
  • Томская область 202
  • Костромская область 195
  • Севастополь 186
  • Удмуртская Республика 164
  • Кировская область 160
  • Курганская область 152
  • Амурская область 144
  • Республика Чувашия 137
  • Ивановская область 126
  • Республика Мордовия 121
  • Новосибирская область 121
  • Республика Северная Осетия - Алания 108
  • Сахалинская область 104
  • Республика Марий Эл 102
  • Республика Ингушетия 93
  • Чеченская Республика 93
  • Кабардино-Балкарская Республика 87
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • Республика Тыва 68
  • Республика Адыгея 67
  • Республика Алтай 61
  • Карачаево-Черкесская Республика 58
  • Магаданская область 39
  • Камчатский край 35
  • Ненецкий автономный округ 31
  • Еврейская автономная область 31
  • Республика Калмыкия 28
  • Чукотский автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 364 932.

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