Забайкальца осудили на 19 лет за убийство жены на глазах у детей

К 19 годам колонии строгого режима суд приговорил 40-летнего жителя забайкальского поселка Новопавловка. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве жены и кошки, которое он совершил на глазах у детей.

Как говорится в материалах уголовного дела, трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина был пьян и повздорил с женой. Во время ссоры он принялся жестоко избивать ее ногами. В какой-то момент подсудимому под руку попалась кошка, и он задушил ее на глазах перепуганных домочадцев. Спустя несколько часов мужчина вновь набросился на жену и в присутствии трех маленьких детей задушил ее электрическим проводом. После этого он велел десятилетней дочери помочь убрать тело матери, а затем запугал, что убьет и ее, если девочка расскажет кому-нибудь о преступлении.

"Следствием проведен комплекс процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора. В соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым", - говорится в сообщении краевого СК.

В ведомстве добавили, что пострадавшей девочке потребовалась помощь психологов.