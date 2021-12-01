Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин рассказал о новых законопроектах

В состав восьмого созыва Государственной Думы России вошли 14 депутатов от Башкирии. В их числе - Рафаэль Мирхатимович Марданшин, занявший пост заместителя председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. На деловом завтраке в "Российской газете" он рассказал, какие законопроекты, обсуждаемые в парламенте, наиболее актуальны сегодня.

Рафаэль Мирхатимович, Госдума восьмого созыва включилась в работу очень активно. Новостные ленты практически ежедневно тиражируют информацию о той или иной законодательной инициативе. И все же взгляд, в первую очередь, выхватывает новости, касающиеся финансовой стороны жизни людей.

Рафаэль Марданшин: Это вполне объяснимо: значительная часть законопроектов посвящена социальным вопросам. В нынешней ситуации, когда из-за пандемии в той или иной степени пострадало большое количество людей, первая, или как сказал президент России Владимир Путин, базовая задача - повышение доходов граждан, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры. Поэтому, прежде всего, на рассмотрение и обсуждение вынесен пакет социальных вопросов.

Особенно интересны изменения в выплатах "семейных" пособий. А именно тот факт, что в новеллах закреплено и право отцов на получение льгот. Сразу вспоминается случай, когда 11 лет назад "Российская газета" первая в стране боролась за права отца-одиночки Александра Афанасьева из Нефтекамска на получение маткапитала. Сейчас, чтобы получить положенное, отцам не нужно ходить по судам и просить помощи у СМИ?

Рафаэль Марданшин: Да, сегодня мы подробно прописываем права отцов и устанавливаем точное определение того или иного термина, звучащего в документе.

Возьмем, к примеру, материнский капитал. Хотя его обычно так называют, в законе указан термин "семейный капитал". То есть получить его может и отец. Это возможно, если мама умерла или лишена родительских прав, отменено усыновление в отношении матери или отец - единственный усыновитель.

Даже когда сертификат получила мама, деньги можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на супруга.

Кстати, а какие выплаты могут получить мужчины, воспитывающие детей?

Рафаэль Марданшин: Их перечень достаточно обширен. Например, больничный по уходу за ребенком может взять не только мама, но и папа. Скажу больше: это вправе сделать любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Но оформить больничный по уходу за ребенком могут только те, у кого в принципе есть право на получение листка нетрудоспособности. То есть работающий человек.

Также отец имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка. Отмечу сразу, что с февраля этого года оно составляет 18 886,32 рубля. Обратиться за ним можно в течение шести месяцев после рождения.

Если оба родителя работают или оба безработные, они сами решают, кто будет писать заявление на это пособие. Если работает только один родитель, он и получит эту выплату. А если родители развелись, она положена тому, с кем живет ребенок.

Отпуск по уходу за ребенком тоже может взять папа - в этом случае именно он и будет получать ежемесячное пособие до полутора лет. Кстати, здесь родители вправе дробить отпуск: например, первую часть возьмет мама, а вторую - папа.

Помимо этого отец может рассчитывать на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. Если речь идет о первом ребенке, подать заявление на эту выплату отец может, если мама умерла или лишена родительских прав. На второго малыша выплату назначает Пенсионный фонд из маткапитала. И ее получит тот, на кого оформлен сертификат.

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону, могут рассчитывать на пособие. Эту выплату папа получит, если живет с ребенком, а мама не обращалась в соцзащиту за ней.

С июля этого года вступила в силу еще одна норма. Одиноким отцам, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, положены ежемесячные пособия. Претендовать на помощь можно, если в свидетельстве о рождении ребенка указан только один родитель (либо второй родитель умер, пропал без вести и так далее), или родитель имеет право на получение алиментов. Еще одно условие - доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Также учитывается имущество.

Госдума на пленарном заседании 21 октября рассмотрела в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О потребительском кредите (займе)" в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Что это за новшество?

Рафаэль Марданшин: По действующему законодательству банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие у клиента обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита. При этом их обязанность оповещать гражданина о показателе долговой нагрузки не была регламентирована. В законопроекте предлагается не только проводить расчет ПДН при выдаче кредита на сумму более 10 тысяч рублей, но и информировать заемщика о рисках неисполнения обязательств, если показатель превышает 50 процентов.

В документе также перечислены случаи, когда банки и МФО вправе не рассчитывать ПДН. Сюда, в частности, относятся случаи предоставления инвалидам целевых кредитов на покупку средств реабилитации.

Если уж заговорили о финансах, хочется уточнить нюансы еще одного законопроекта: о запрете списания единовременных социальных выплат со счета должника.

Рафаэль Марданшин: Речь идет о выплатах, полученных в качестве помощи от государства. В законопроекте прописано, что банк не сможет списать деньги, выделенные в рамках господдержки, без дополнительного согласия заемщика "отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет". Дело в том, что, несмотря на инициированные и принятые ранее законы (о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий и закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги), единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм. И нововведения позволят в полной мере защитить права граждан и положенные им социальные выплаты.

Ключевой вопрос

Дачная амнистия. Этот закон действует уже не первый год, и, казалось бы, все желающие приватизировать свой садовый участок должны были им воспользоваться. Почему же опять идет речь о ее продлении?

Рафаэль Марданшин: Ранее "дачная амнистия" продлевалась неоднократно, однако практика правоприменения показывает, что не все жизненные ситуации были охвачены соответствующими законодательными решениями.

Эта законодательная инициатива направлена на защиту прав людей, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией". В частности, законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

Авторы законопроекта ранее обращали внимание, что предложенные нормы позволят охватить "дачной амнистией" те случаи, которые раньше не находили законодательного решения. Граждане смогут в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом - по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Также законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия "дачной амнистии", увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Думаю, за это время все граждане смогут оформить в полном объеме документы на свои земельные участки.