Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

30 ноября Самарская Губернская Дума приняла закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. После утверждения главного финансового документа региона губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы РФ, представляющими Самарскую область в Парламенте страны.

В ней принимали участие депутаты Государственной Думы РФ Виктор Казаков, Леонид Калашников, Владимир Кошелев, Михаил Матвеев, Владимир Плякин, Андрей Трифонов и Александр Хинштейн, члены Совета Федерации Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета.

- Благодарю всех без исключения за настоящую командную работу по защите интересов региона при формировании федерального бюджета и отстаиванию тех проектов и задач, которые мы совместно определили и заявляли. Вы - люди опытные, имеющие знания и компетенции в разных областях и сферах. Уверен, что представительство нашего региона в Госдуме и в Совете Федерации будет и дальше оказывать благотворное влияние на развитие нашего региона, защиту интересов Самарской области и всех ее жителей, - сказал глава региона.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Симановского - первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ: "Ваш комитет - профильный, именно вы координировали деятельность всех депутатов по учету интересов региона".

Результатом слаженной работы Правительства Самарской области, депутатского корпуса, сенаторов, лоббистских возможностей губернатора стало существенное увеличение объема средств, которые удалось включить в федеральный бюджет на финансирование проектов Самарской области. На 2022 год поддержка региона составит 56 млрд 773 млн рублей - это больше, чем планировалось изначально и на 749 млн рублей больше, чем в 2021 году (56 млрд 24 млн рублей). Эти средства сегодня уже были заложены в бюджете Самарской области.

- Бюджет Самарской области - это действительно бюджет развития. Всего этого не было бы без слаженной работы и полного взаимопонимания депутатов, Правительства региона, губернатора, с которым мы на постоянной связи и всю необходимую информацию получали практически в течении получаса. Всем большое спасибо, - подчеркнул Леонид Симановский.

- Поддержка федерального бюджета позволит нам в полном объеме выполнить все взятые социальные обязательства и реализовать инфраструктурные проекты, - заявил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. При этом, он подчеркнул, что по некоторым направлениям средства федерального бюджета еще будут распределяться по регионам, и Самарская область претендует на дополнительную поддержку.

В ходе встречи глава региона предложил всем депутатам обсудить интересующие их вопросы, связанные с дальнейшей совместной работой и развитием Самарской области. Депутат Михаил Матвеев поднял тему поддержки сферы здравоохранения не только в борьбе с COVID - 19, но и по другим направлениям, в частности, кардиологии. Дмитрий Азаров отметил, что в проекте областного бюджета на 2022 год на здравоохранение было предусмотрено 20 млрд рублей - это в два раза больше, чем планировалось изначально (всего с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, на сферу здравоохранения в следующем году предусмотрено 31 млрд рублей).

- А между первым и вторым чтением по проекту закона об областном бюджете с учетом поправок депутатов мы дополнительно добавили еще полмиллиарда рублей. Мы дополнительно предусмотрели средства на помощь больным сахарным диабетом, лечение сердечно - сосудистых заболеваний, на высокотехнологичную помощь. У нас, как и прежде, онкология и сердечно - сосудистые заболевания остаются среди главных угроз жизни людей, - сказал Дмитрий Азаров. -Кроме того, сегодня совместно с инвестором ведется предметная и плотная работа по специализированному кардиологическому центру. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения вопроса.

Леонид Калашников обратился к губернатору с вопросом приобретения жилья для детей-сирот Самарской области. Дмитрий Азаров проинформировал депутата, что на эти цели на ближайшие 3 года в областном бюджете предусмотрено 2,7 млрд рублей - по 900 млн рублей ежегодно, а с учетом федеральных средств - 1 млрд рублей.

Также был обозначен вопрос долговой нагрузки, которую испытывает Тольятти. Как сообщил Дмитрий Азаров, одна из мер поддержки города в сложившейся экономической ситуации - это перевод ряда муниципальных учреждений на баланс региона. Такой шаг Правительством Самарской области уже проработан.

Дмитрий Азаров и глава комитета Госдумы по промышленности торговле Владимир Гутенев обсудили тему кризиса на рынке полупроводников (электронных компонентов), которая напрямую касается судьбы АО "АВТОВАЗ". Из-за пандемии автопроизводители всего мира испытывают трудности в получении необходимых комплектующих. Сильнее всего нехватка полупроводников ударила по автопроизводителям, которые используют их для программного обеспечения машин, в том числе, страдает и "АВТОВАЗ". Сегодня на уровне Правительства РФ прорабатываются вопросы наладки производства компонентов на территории страны, чтобы снять зависимость от зарубежных производителей. Дмитрий Азаров в разговоре с Владимиром Гутеневым озвучил, что такой площадкой могла быть стать особая экономическая зона "Тольятти".

- На мой взгляд, это идеальное место для потенциального размещения и производства. Понятно, что для начала массового производства там полупроводников предстоит многое сделать и решить, но давайте вместе этот вопрос проработаем, - сказал Дмитрий Азаров.

Участники встречи также обсудили вопрос санитарно- эпидемиологической ситуации в Самарской области и борьбы с COVID - 19. Правительству региона удается успешно решать вопрос по получению дополнительного финансирования из федерального бюджета на поддержку здравоохранения. Комплекс мер, принятых как на уровне страны, так и региона, позволили стабилизировать ситуацию, создав условия для текущего снижения заболеваемости и нагрузки на сферу медицины по сравнению с пиковыми периодами.

Справка "РГ"

Серьезная поддержка федерального бюджета позволит уже в ближайшем будущем реализовать важнейшие для жителей Самарской области социальные и инфраструктурные проекты. Будет достроен новый корпус Самарской областной инфекционной больницы, начнется строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Сызрани и детсада на 240 мест в областном центре, реконструкция самарского цирка и набережной в Тольятти, продолжится возведение моста через Волгу и трассы в районе Автограда, строительство и модернизация объектов культуры, спорта, благоустройство территорий, дорожной инфраструктуры, ремонт систем водоснабжения и очистных сооружений в городах и районах области.