ЭкоСтройРесурс ликвидировал свалку отходов на правом берегу Волги

Регоператор по обращению с ТКО в Самарской области ЭкоСтройРесурс полностью ликвидировал свалку отходов, направив на полигон кубометры обгоревших остатков имущества одной из турбаз в Подгорах.

Все отходы собрали и погрузили в бункер. Фото: ЭкоСтройРесурс

Тем самым компания предотвратила вероятный экологический ущерб Заволжью и нацпарку "Самарская Лука", который могли нанести мешки с сажей, оставленные гостиничным комплексом на общей контейнерной площадке села.

- По правилам такие отходы запрещено складировать на местах общего пользования. Это, конечно, безобразие. База отдыха должна была заключить договор со специализированной компанией на вывоз такого мусора. Но решение этого вопроса могло затянуться из-за отсутствия сухопутной дороги до города. Поэтому мы не стали ждать, а сразу обратились за помощью к регоператору, который уже наладил работу по вывозу отходов с правого берега Волги, - рассказала глава сельского поселения Рождествено Лидия Савельева.

Несанкционированная свалка образовалась вблизи жилых домов, а из-за погодных условий в конце ноября - сильного ветра и снега с дождем отходы могли разлететься далеко по селу и охраняемой природной территории нацпарка. ЭкоСтройРесурс принял решение вывезти все мешки до наступления зимы, пока работает паромная переправа.

Регоператор направил по Волге сразу две единицы спецтехники - ломовоз и бункеровоз, оснащенный современной системой "мультлифт". Работники компании-перевозчика вручную расчистили территорию от мусора. Все отходы погрузили в бункер.

- Мы не могли допустить, чтобы отходы после пожара развеяло на километры вокруг. Ведь сажа и копоть содержат ядовитые смолы, которые способны вызвать отравление. Поэтому оперативно выехали на место, как только поступил сигнал от администрации Волжского района, - прокомментировал ситуацию руководитель производственно-технического управления ЭкоСтройРесурс Игорь Асеев.

Сейчас свалка полностью ликвидирована. Отходы транспортировали по Волге на лицензированный объект обработки и размещения.