На Вятке выставку о Сергее Кирове приурочили к нескольким датам

Ольга Христолюбова, сотрудник диорамы (филиал областного краеведческого музея) рассказывает, что выставка раскрывает немало страниц из биографии революционера, которые не известны широкой общественности.
- Вот полотенце, которое Сережа Костриков вышил собственноручно в подарок наставнице дома призрения в Уржуме Юлии Глушковой, - показывает она. - А здесь - рисунок, адресованный ей же на память.
Когда 1 декабря 1934 года в Смольном был убит Киров, многие, даже детские, журналы опубликовали стихи, посвященные этому трагическому событию в жизни страны. Они тоже выложены под стеклом, и их можно прочитать. К слову, в Ленинграде, жители которого очень любили Кирова, его звали Миронычем.
- Многие отрасли народного хозяйства в целом ряде территорий СССР получили импульс к развитию благодаря нашему земляку, - рассказывает Ольга Христолюбова. - Именно Киров руководил восстановлением нефтяной промышленности Закавказья, в Ленинграде и области при нем была создана индустриальная база, началась реконструкция городского хозяйства.
Выставка работает по адресу: Киров, ул. Горького, 37. Тел. (8332) 38-37-38.
Кстати
Имя Кирова оказало влияние на становление его родного региона. 5 декабря 1934 года были приняты решения о переименовании Вятки и образовании Кировского края как самостоятельной административно-территориальной единицы (ранее территория входила в состав Нижегородского края). Это стало мощным импульсом для экономического и культурного развития региона.