Нижегородцы рассказали о своем опыте борьбы с коронавирусом

"Обращаем ваше внимание, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания обязательно нужно обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью".

Такую рекомендацию от специалистов местного управления Роспотребнадзора получил корреспондент "РГ" в ответ на вопрос, есть ли в ведомстве некая памятка для граждан в случае подозрения на коронавирус. Что должен делать человек - вызвать врача или самостоятельно идти в поликлинику? Выходить ли на работу (в школу, вуз, детский сад) его домочадцам или нет? В Роспотребнадзоре документа, разъясняющего правила поведения заболевшего ковидом и его близких, не нашлось.

На сайте Минздрава РФ есть "Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", которые четко регламентируют каждый шаг медиков при общении с пациентами. Следуют ли им врачи и чиновники региональных министерств здравоохранения? Судите сами.

"На ковид не похоже"

О том, как ей довелось переболеть коронавирусом, корреспонденту "РГ" рассказала сормовичка Алена Девина.

- При повышении температуры перво-наперво нужно вызвать врача, об этом я знаю со школьной скамьи. Задача оказалась не из легких. Градусник показывал 38,5, поэтому с самого утра (с 7.30) я улеглась в постель и взялась за телефон, - вспоминает она. - На 190-м звонке (мобильник же фиксирует их) долгожданный голос из регистратуры обрадовал меня: вызов принят. После этого долго ждать уже не пришлось, примерно в 14.00 прибыл доктор. Осмотрев меня, он открыл больничный и выписал рецепт, в котором указал диагноз: ОРВИ.

Мазок не взял. "На ковид не похоже", - сказал он Алене. А через пять дней после этого она перестала чувствовать запахи. Этот факт ее насторожил, и она перезвонила лечащему терапевту, поскольку возникли вопросы. Нужно ли идти в поликлинику с явно ковидным симптомом? Можно ли мужу продолжать ходить на работу на завод? Не перейти ли на режим полной самоизоляции?

Ответ был такой: "На прием необходимо прийти в поликлинику, а муж пусть продолжает работать".

- О самоизоляции речи не было, - продолжает рассказ Алена. - В поликлинику вошла через общий вход. Внутри - полный коридор посетителей. Врач работал до последнего "гостя". Меня он принял около 20.00, а в коридоре еще оставались люди. На следующий день был назначен мазок. Хорошо, что пришла без повышенной температуры - на входе ее измеряли. Если бы была высокой, возможно, и не пропустили бы. После всего пережитого не могу найти ответов на несколько вопросов. Почему у меня в первый же день не взяли мазок? Почему не спросили о контактах с возможными больными коронавирусом? Как раз за пару недель до этого я общалась на работе с коллегой, у которой чуть позже нашей встречи подтвердился коронавирус. Почему рекомендовали мужу продолжать ходить на работу?

Зараза пришла из детсада

Семья Кудрявцевых занедужила, по их мнению, с того момента, когда в садике на неделю закрыли на карантин группу, которую посещает младшая дочка.

- Это произошло где-то в двадцатых числах октября, - вспоминает глава семейства Георгий. - По словам заведующей, из-за ОРВИ. У дочки в один из дней были диарея и рвота, но наутро все прошло. А примерно через три дня она начала кашлять. Сходили к платному врачу, та определила ОРВИ, в легких все чисто, ни на какие тесты не посылала.

Потом стала кашлять теща Георгия. Ее, поскольку начались каникулы, отпустили к себе домой в Балахну. Кашель не проходил, она грешила на обострение астмы (других симптомов не было) и 25 октября сходила к врачу, которая направила ее на флюорографию и тест ПЦР. Рентген не показал отклонений, а вот ПЦР оказался положительным.

- А 27 октября жена вдруг поняла, что не чувствует запахов, - продолжает Георгий. - Натирали детям пятки вьетнамской "звездочкой" и не улавливали аромат. 28-го сдали ПЦР я, жена и обе дочери. У всех, кроме младшей (видимо, уже переболела), тест показал положительный результат. Кроме небольшого кашля, слабости и частичной потери обоняния, других симптомов не было, температура оставалась в норме.

Как рассказывает Георгий, получив результаты тестов, врач на связь не выходил. Только после жалобы через портал "Госуслуги" (дня через четыре) позвонили из поликлиники и спросили, как самочувствие, обещали приехать, но так и не добрались.

- Звонили из Роспотребнадзора, но интересовались не здоровьем и приходил ли врач, а как давно были на работе, и рекомендовали сидеть дома, - рассказывает Георгий. - При этом перед сдачей теста мы, имея уже признаки ковида, позвонили в наш ФАП, чтобы узнать, как сдать ПЦР. Там ответили, что раз температуры нет, то надо идти к ним на прием.

Лечились Кудрявцевы сами. Принимали арбидол, что-то от кашля и какие-то антибиотики.

- Жена уже стала врачом, - шутит Георгий. - К детям, правда, врачи приезжали дважды, даже арбидол дали бесплатно. К 8 ноября тест на коронавирус у всех оказался отрицательным.

Выводы Кудрявцевы сделали следующие.

Если сдавать тест платно, то результат будет известен уже к вечеру, если в госучреждении - то ждать придется дня три. Дозвониться до поликлиники невозможно: никто в семье сделать этого не смог - занято всегда. Есть горячая линия 222, но там только жалобы принимают, вызвать врача не могут. Хорошо, что не брали больничные листы - люди к врачу, который ими занимается, сидят по нескольку часов в узком коридоре, больные и здоровые вместе.

- Думаем, что прививка помогла относительно легко справиться с болезнью, - подводит итог Георгий. - Хотя сравнивать не с чем - жена и теща вакцинировались в конце весны, а я 22 сентября ревакцинировался "Спутником-лайт". Интересно, что у дочерей признаки ковида оказались другими - обоняние не пропало, только кашель и диарея/рвота. При этом у детей никто не будет брать тест ПЦР даже с признаками ковида, если в семье нет взрослых заболевших. Вероятно, и в школах, и в детсадах полно ковидных детей.

Хотели как лучше

А вышло как всегда: QR-код, без которого сейчас человек не может чувствовать себя полноправным членом общества, должен по идее защитить людей от ковида, а в итоге процедура его получения подвергает граждан риску подцепить болезнь. Казалось бы, обзавестись QR-кодом проще простого: сделай прививку и на сайте госуслуг получи заветный черный квадрат в крапинку. Но на практике все оказалось иначе.

Нижегородцу Владимиру Мухину удалось получить документ, а вот его супруге, сделавшей прививку в той же поликлинике и в тот же день, робот отказал в предоставлении услуги. Пришлось Мухиным ехать в многофункциональный центр (МФЦ). Встали они с утра пораньше и уже к 8.00 были перед дверями офиса МФЦ в торговом центре в Щербинках. А там еще до открытия столпилось человек двадцать пять - кто в масках, кто без, кто стоял на почтительном расстоянии от них, а кто и поближе.

- Очередь двигалась ни шатко ни валко, - рассказывает Владимир. - Из ее рядов раздавались гневные возгласы вроде "РасQRить бы всю эту систему к чертовой матери!" Мы хотели было опять уйти, как неделю назад, но решили: рано или поздно пропуск оформить надо. И выстояли 2,5 часа.

Сотрудники МФЦ помогли восстановить справедливость (теперь в смартфоне у Мухиной есть QR-код) и даже бесплатно распечатали супругам бумажные варианты пропусков.

А как у соседей?

В Кировской области центры "Мои документы" выдали с 16 ноября более 19 тысяч бумажных сертификатов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19. Наиболее быстрый и безопасный способ получить соответствующий QR-код - скачать его дома из личного кабинета гражданина на портале gosuslugi.ru. Если такой возможности нет, то можно обратиться в центры "Мои Документы".

"Прийти за бумажным сертификатом можно лично или обратиться к нам через представителя, оформив на него простую письменную доверенность. 253 человека уже воспользовались такой возможностью", - рассказала Наталия Швецова, директор кировского многофункционального центра, подведомственного региональному министерству информационных технологий и связи Кировской области.

Для оформления сертификата с кодом нужен лишь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который гражданин предъявлял при вакцинации.