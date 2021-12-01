Студентка УГАТУ Анна Мельникова победила в конкурсе IP Russia Awards

Студентка Уфимского государственного авиационного технического университета Анна Мельникова стала победителем Первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards. Она заняла первое место в специальной номинации "Лучший проект в области эко-инноваций в нефтяной промышленности". Девушка получит приз в размере 200 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в компании "Газпром нефть".

Как рассказала научный руководитель Анны, доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии УГАТУ Наталья Кострюкова, девушка со второго курса начала заниматься научными исследованиями по теме нефтесорбентов, которые поглощают нефть, разлитую на воде, очищая ее.

- Во время подготовки опытов в лаборатории УГАТУ нам пришла мысль использовать в качестве сорбента свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Эту идею мы с Аней запатентовали и провели ряд дополнительных исследований по улучшению свойств нефтесорбента. Сейчас у Ани, помимо патента, есть две программы для ЭВМ, статья в Scopus и большое число дипломов и призов за участие в международных и российских конференциях, - подчеркнула Наталья Кострюкова.

Кстати, Анна Мельникова празднует свой успех в Италии: летом она выиграла стипендию Президента России для обучения за рубежом и сейчас находится на стажировке в Университете Салерно.

- Эта победа - дополнительная мотивация, чтобы продолжить исследования. Планирую потратить выигранные деньги на специальное оборудование, которое позволит мне углубиться в выбранную тему и даст возможность другим студентам УГАТУ сделать первые шаги в науку. Я искренне благодарю моих наставников и преподавателей во главе с заведующим кафедрой безопасности производства и промышленной экологии УГАТУ Алексеем Елизарьевым, - сказала Анна Мельникова.

Ректор УГАТУ Сергей Новиков отметил, что гордится победой студентки и ждет ее возвращения со стажировки из Италии, чтобы поздравить лично и обсудить траекторию ее дальнейшей учебы и научных исследований.

- Многочисленные конкурсные мероприятия, организованные для студенческой молодежи в Год науки и технологий, наглядно показали и доказали, что ребята с большим энтузиазмом готовы погрузиться в удивительный мир науки и предложить свои интересные, порой нестандартные, идеи и решения. От нас требуется только активнее поддерживать молодых Ломоносовых, - подчеркнул Сергей Новиков.

Справка "РГ"

Анна Мельникова входит в команду разработчиков УГАТУ, которые запатентовали собственный способ получения нового сорбента, в основе которого свекловичный жом. Главные преимущества продукта - он изготавливается из дешевого и доступного сырья (решая проблему с отходами), экологически чистый, а по своим качествам превосходит имеющиеся на рынке сорбенты на основе вермикулита и мха. Новый сорбент очищает воду от нефтепродуктов по стандартному принципу: загрязненный участок ограждают бонами и посыпают им. Через определенное время порошок поглощает нефтепродукт, а смесь собирают и утилизируют. Ученые попробовали использовать новый сорбент и для очистки загрязненной почвы, и он показал отличные результаты.