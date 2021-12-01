Банный бизнес: Веники из Удмуртии экспортируют в Тайвань и Шпицберген

В Удмуртии наращивает объемы производства артель, работники которой вяжут... банные веники. Их отправляют в Тайвань, на Шпицберген, в резиденцию Деда Мороза и много куда еще.

В других регионах России и в мире Удмуртия теперь ассоциируется не только с нефтью, оружием и автомобилями. Сегодня здесь вяжут фирменные веники и отправляют их в разные регионы страны, а также за рубеж. Среди покупателей - восемнадцать стран. В этом году им уже отправили больше ста тысяч проверенных, сертифицированных веников из березы, дуба, ели и даже эвкалипта.

- Света белого не видят, да еще и мерзнут. Но это самые подходящие условия для хранения ценного экспортного груза - дубовых, еловых, березовых, кленовых веников. Хороший веник тот, что не скидывает листья и остается вечно зеленым, - поясняют жители Красногорского района, где и процветает сборка банных веников. Здесь в них толк знают: фельдшера не дождешься, аптека далеко, а баня и веник были всегда рядом.

- После бани жить хочется, это правда! И работать хочется! Смотрите, появляются современные гаджеты, мы летим в космос, но по-прежнему паримся в бане, потому что лучше-то ничего не придумали. Вот мы и решили поделиться со всем миром и знаниями, и вениками, - рассказывает Иван Чернышов.

Еще в 2014 году он решил поставить производство веников на поток. Изучил конъюнктуру, нанял людей на заготовку веток, договорился с лесхозом. Сначала работали только на внутренний рынок, а потом решили - пора расширять границы.

- Как искали покупателей? Да очень просто: находили владельцев бань в соцсетях, в интернете, писали, звонили, отправляли предложения, - объясняет Иван. - Даже английский оказался не нужен, поскольку хозяева бань и менеджеры оказались русскоговорящими.

Первую экспортную партию - двести штук - отправили в Казахстан. Клиенты остались довольны. Теперь эта страна в списке основных партнеров. Сейчас веники из Удмуртии улетают самолетами и уплывают судами в Тайвань и Германию, Францию и Чехию, на Кипр и в Белоруссию. Армения, Литва, Израиль и Эстония - тоже в числе покупателей красногорских веников. Не так давно небольшую партию в 20 штук отгрузили для любителей бани в Чикаго. Поступил заказ и с норвежского Шпицбергена - жительница острова, "хоть бывшая, но подданная русская", заказала веники для личного пользования.

- Была поставка в Великий Устюг для нашего Деда Мороза, а теперь работаем и с родиной Санта-Клауса, не с самой резиденцией, но с Финляндией, куда уже отправили 36 865 березовых веников, - цифры отгруженных опахал Чернышов знает наизусть. - Важен каждый заказ, но этого ждали почти два года. Финны долго присматривались, испытывали удмуртские изделия, зато потом заказали сразу и много.

Впрочем, чтобы начать успешно продавать товар, которым дома никого не удивишь, сотрудникам фирмы пришлось изучать не только банную культуру, но и основы финансовой грамотности. Экспортный акселератор стал тем самым трамплином, с которого веники полетели на границу России. Причем отправились туда по всем правилам международной торговли, имея паспорта и сертификаты.

"Их задача - сделать хорошие веники, наша - не найти в них ничего лишнего, например опасных вредителей или плесень, - поясняют в региональном Россельхознадзоре. - Проводятся серьезные лабораторные исследования, и только потом мы выдаем документ, позволяющий вывоз такого товара за границу. В этом году мы выдали уже 43 фитосанитарных сертификата".

Ну а заготовка веников начинается в начале лета: работники предприятия сами выходят в леса и поля на сбор веток, а еще принимают их от местных жителей.

- Но требования одинаковы для всех, здесь существуют свои правила и стандарты, - поясняет вязальщица Татьяна Чупина. - Опахало должно быть длиной полметра, ручка - 10-12 сантиметров, и никаких сучков и выступов! Нужно, чтобы держать веник было удобно.

Самые популярные - классические дуб и береза. Их заказывают чаще всего. Но есть и экзотика - например, веники из канадского дуба и клена, а еще пихты и эвкалипта. Для них сырье доставляют из Краснодарского края и Адыгеи. Для большего аромата добавляют пучки трав. И это еще одна интересная история.

В некоторые веники вплетают пучки полыни и пижмы - ароматы травы не сравнить с запахами эфирных масел. Фото: Из архива Ивана Чернышова

- Пижму берем, у нее медовый аромат. Полынь тоже пахнет хорошо, а раньше, говорят, предки использовали ее для изгнания злых духов. Душица и запах имеет отменный, и в чай добавлять можно,- рассказывают работники.

Для хранения ценного товара приспособили старый гараж (начинать с гаража - обычная история для бизнеса, и не только российского), ненужное имущество развалившегося колхоза. Теперь здесь ждут своего часа тысячи веников: очень жаркое лето в этой части Удмуртии не услышало ни единого плохого слова - наоборот, помогло вовремя сделать нужные запасы. Для выполнения нынешних заказов этого хватит. А вот рабочих рук уже мало.

- Сегодня в штате тринадцать человек, а надо бы двадцать, - поясняет Иван Чернышов и собирается набрать людей и повысить статус своего, как он говорит, микробизнеса.

Кстати, по итогам прошлого года предприятие Чернышова стало лучшим экспортером года республики в сфере АПК среди представителей малого и среднего предпринимательства. И для фирмы, которая всего лишь вяжет веники, это весьма неплохо.

Читателю на заметку

Какой веник лучше. Советы опытного банщика Сергея Кочурова:

- Совершенно согласен с народной мудростью "В бане веник - дороже денег". Парить меня учил дед, теперь я учу своего внука. Для меня лучший веник - березовый: гибкий, мягкий, для массажа самый подходящий (а баня - все-таки массаж). Это классика. Иногда беру дубовый веник. С его помощью можно быстрее нагнать в бане пар, повысить температуру. Хвойные тоже неплохие, в еловых ветках много полезных эфирных масел, но надо быть аккуратными, такие веники травмоопасны в неумелых руках. Еще парю крапивой и эвкалиптом. Это, конечно, уже по медицинским показаниям - обычно добавляю пару веток в традиционные - березовые или дубовые.

Как подготовить веник?

Для начала надо посмотреть на него - листья не должны быть вялыми, прогнившими, почерневшими - такой веник лучше отложить. Ничего хорошего при его использовании вы не получите. Если веник свежий, то его достаточно опустить в холодную воду на пять минут, если сухой, то стоит "запарить". Лучше использовать горячую воду, а не кипяток, так как в нем веники теряют все полезные свойства. Для запаривания сценарий такой: сначала пара минут в ледяной воде, затем минут десять в теплой, и уже потом помещаем на сорок минут в закрытую емкость с горячей водой. И главное - все это без спешки. Суеты ни баня, ни веники не любят.

Кстати

Что такое настоящая баня "по-черному", готовы объяснить жители деревни Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртии. В такой бане нет отдельной парной и нет трубы, так что дым выходит через щели, небольшое окошко или приоткрытую дверь. Прогревается баня очень быстро, и в этом ее главный плюс. Правда, к стенам лучше не прислоняться - на них оседают сажа и копоть. Зато она отлично поглощает неприятные запахи, а дым дезинфицирует помещение. Так что именно черную баню можно считать самой чистой.