В нижегородском Княгининском университете открыли экстрим-трассу

Веревочный парк "Импульс" открылся в кампусе Княгининского университета

В день открытия парка погода не благоприятствовала любителям экстремальных видов спорта. Однако, несмотря на сильный порывистый ветер и класс сложности выше среднего, у спортсменов довольно ловко получилось преодолеть все препятствия. И вот он, финиш.

- Мне трасса не показалась сложной, потому что еще в школе занимался в туристическом кружке, принимал участие в походах и слетах, поэтому к преодолению трудностей и препятствий я привык, - делится своим мнением студент группы 12С Георгий Чернавин. - На середине пути ноги немного устали и руки потеряли "хват", но я устоял, удержал равновесие. В целом трасса интересная, этапы разнообразные, бодрит до самого финиша и расслабиться не дает. Здорово, мне понравилось!

Студенты уверены, что "Импульс" займет достойное место среди университетских спортивных сооружений. Воздушная трасса, растянутая на стволах берез, ждет всех, кто готов испытать себя на прочность. Кстати, к испытанию на прочность берез устроители парка подошли очень ответственно. В каждом месте, где к стволу дерева крепится трос, под него заложены прокладки. Они надежно защищают каждую березу от повреждений.

Между тем

Название "Импульс" выбрано путем голосования. Из десяти предложенных именно этот вариант набрал наибольшее количество голосов - почти 34 процента.