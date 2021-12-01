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01.12.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье судмедэксперта заподозрили в незаконном бизнесе в морге

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбургской области задержан заведующий областным бюро судмедэкспертизы. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). По данным правоохранительных органов, в отделе занимались незаконным бизнесом.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в Следственном комитете по региону, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Оренбуржью. По версии следствия, лица из руководства учреждения судебно-медицинской экспертизы из корыстной заинтересованности умышленно создали здесь условия для ведения незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Подпольный бизнес действовал на территории отдела судмедэкспертизы целый год - с ноября 2020-го по настоящее время.

Заведующий бюро задержан, в учреждении и его подразделениях, а также дома у подозреваемого прошли обыски.

Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по области при оперативном сопровождении регионального УФСБ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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