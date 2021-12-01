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01.12.2021 21:33
Рубрика: Общество

В Самаре медикам компенсируют аренду жилья

Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
В Самаре врачам общей практики, участковым терапевтам, педиатрам и участковым медсестрам из государственных больниц будут компенсировать арендную плату за жилье.

Это инициатива городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Сначала власти отработали схему на двух отдаленных районах - Куйбышевском и Красноглинском. А сейчас положительный опыт решили распространить на всю Самару. Выплаты начнутся с января. В городском бюджете на следующий год деньги уже предусмотрели - более шести миллионов рублей. Их хватит на компенсацию арендной платы за жилье для 42 медиков. Из расчета по 12 тысяч рублей для одного человека в месяц.

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- Я два года назад закончил университет, своего жилья пока нет, приходится арендовать. Большое подспорье такая компенсация, - отметил молодой врач Сергей Богатырев. - Сэкономленные деньги я смогу откладывать на первоначальный взнос по ипотеке, которую планируем взять с женой через пару лет.

В свою очередь, напомним, сельские медработники в Самарской области, врачи и медсестры сегодня могут взять ипотеку с 30%-ной компенсацией от стоимости кредита из бюджета. До этого года такую помощь получали только врачи до 35 лет и только 10 процентов компенсации. Теперь же возрастные ограничения полностью отменили. При этом приобрести дом или квартиру желающие могут как на первичном, так и на вторичном рынках. Главное условие одно - проработать на селе после получения ипотеки не менее пяти лет.

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