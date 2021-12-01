В Саратове показали археологические находки эпохи Золотой Орды

В историческом парке "Россия - моя история" в Саратове открылась выставка находок археологов на раскопках средневекового города Укека, прозванного "Волжскими Помпеями". Считается, что сначала древний город, находившийся на месте современного поселка Увек на южной окраине Саратова, сильно пострадал во время мощного оползня, а потом был окончательно разрушен войсками Тамерлана.

Дмитрий Кубанкин: Мы не указываем ни место, ни человека, который обнаружил клад, потому что собираемся провести там масштабные раскопки. Фото: Андрей Куликов/РГ

Экспонат мирового уровня

Этим летом на Увекском городище археологи вели раскопки на горе Каланча на древнем некрополе. Одной из главных находок стали спрессованные волокна ткани, обнаруженной в одном из захоронений. Судя по сохранившимся останкам в мавзолее была похоронена молодая женщина примерно двадцати лет. Волокна оказались фрагментами ее шелкового халата. После очистки и специальной химической процедуры пластификации ткань смогли нанести на подготовленную основу, чтобы восстановить древнюю одежду.

- Такие находки - большая редкость, и после полного завершения реконструкции у нас получится экспонат мирового уровня, - рассказывает директор исторического парка Дмитрий Кубанкин.

Когда саратовские ученые обратились за консультацией к известному специалисту по древнему текстилю Звездане Доде, выяснилось, что узоры на шелке нехарактерны для золотоордынских тканей: кочевники любили горизонтальный рисунок, а на этом расцветка вертикальная. Подобный шелк мог быть выработан в Нубии. В древности так называлась область, лежавшая по течению Нила южней Египта. Но как шелк из Африки оказался в Поволжье?

У саратовских историков есть версия, которая объясняет эту загадку.

В исторических источниках упоминается посещение Золотой Орды в XIV веке послами мамлюкского султана. Возможно, отрез африканского шелка был подарен посланниками золотоордынскому хану, а тот пожаловал его кому-то из своих приближенных. Скорее всего именно так египетский шелк и попал в волжский город Укек.

Между прочим мамлюкские султаны, правившие Египтом, также были потомками выходцев из поволжских степей.

Одним из первых в Восточной Европе пострадал от монгольского нашествия тюркский народ половцев, кочевавший на огромных пространствах от Волги до Причерноморья. Как известно, русские князья вступили в войну с монголами как раз из-за своих союзников - половцев, и вместе с ними сложили головы в битве на реке Калке.

После разгрома часть половцев ушла в Венгрию, а некоторые эмигранты добрались даже до Египта. В этой стране войско султан формировал из бывших военнопленных и рабов, преимущественно из Восточной Европы, которых называли мамлюками. Бывшие невольники и беглецы остановили наступление монголов, разгромили крестоносцев и сами захватили власть в Египте. Больше ста лет этой страной правила половецкая династия.

Самое же любопытное, что благодаря работе ученых в скором времени можно будет посмотреть, как выглядели современники молодой жительницы Укека, носившей дорогую одежду. Ранее саратовские историки по методике антрополога Михаила Герасимова, когда внешность человека реконструируется по костям черепа, восстановили облик уже более чем двух десятков жителей средневекового города. Работы по реконструкции, также как и археологические находки, например, древнерусской керамики, показывают, что в эту эпоху население Поволжья было смешанным: здесь жили люди разных этносов, как с монголоидными чертами, так и европеоидной внешности.

Наследие "Великой замятни"

Случайно во время полевых работ этим летом в Хвалынском районе был обнаружен клад вещей золотоордынской эпохи. Краевед Алексей Наумов сообщил о находке археологам, которые потом откопали в этом поле несколько десятков предметов: медные котлы на длинных цепях, топоры, серпы, косы, мотыги, серебряные монеты.

- Мы специально не указываем ни место, ни человека, который обнаружил клад, так как планируем провести там более масштабные раскопки, - говорит Дмитрий Кубанкин.

Как считают работники музея, находка в Хвалынском районе доказывает, что уже в это время территория Саратовской области была больше обжита людьми, чем это считалось раньше. Помимо средневекового города Укека существовали небольшие земледельческие поселки. По найденным монетам археологи датировали время клада примерно 60-ми годами XIV века.

- По-видимому, человек, который спрятал эти вещи, планировал за ними вернуться, но не смог такого сделать, - отметил Дмитрий Кубанкин.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку в приволжских землях тогда было очень неспокойно. В русских летописях эта эпоха получила название "Великой замятни". Тогда за два десятка лет в Золотой орде в результате междоусобных войн и борьбы за власть сменилось больше двадцати правителей.

Широко известно хвастливое изречение, приписываемое Чингисхану: мол, он установит такой порядок, что девушка с золотым блюдом сможет пройти всю монгольскую империю от океана до океана, не опасаясь ни за сохранность золота, ни за свою честь. До поры до времени монголы действительно успешно обеспечивали в своих владениях безопасность, в том числе для купцов, путешествовавших через степи из Европы в Китай.

Но во второй половине XIV века ситуация в Золотой орде, как объясняют историки, кардинально изменилась за какое-нибудь десятилетие. И первым от ослабления центральной власти пострадало как раз оседлое население Поволжья.

Служили две подруги

Во время раскопок в Увеке ученые обнаружили след и гораздо более поздних времен - позицию, оборудованную во время войны зенитчиками, которые защищали от немецких бомбардировщиков железнодорожный мост через Волгу.

На этом месте археологи выкопали неразорвавшийся артиллерийский снаряд. К опасной находке вызвали бойцов Росгвардии, которые вывезли боеприпас на полигон и и там подорвали. Между тем благодаря калибру и марке снаряда историки смогли определить, что на этом месте было установлено 85-миллиметровое зенитное орудие.

- Возможно, снаряд остался неотстрелянным, потому что произошла осечка, а потом о нем просто забыли, - считает руководитель авиамодельного объединения центра "Поиск" Вячеслав Комаревцев.

Известного в городе авиамоделиста руководство исторического парка попросило сделать макет этого зенитного орудия для музейной выставки.

Вячеслав Николаевич говорит, что охотно откликнулся на эту просьбу еще и потому, что его двоюродная бабушка Галина Мухаева во время войны была зенитчицей и как раз охраняла мост через Волгу. По семейному преданию, вместе с ней служила лучшая подруга, и девушки пообещали друг другу, что, если останутся живы и у них будут дети, они обязательно их поженят. После Саратова Галина Ивановна воевала под Сталинградом, на фронте встретила своего будущего мужа и в родной город после Победы вернулась уже вдвоем с супругом.

- После войны у бабушки родилось двое сыновей, один из них женился на дочери той самой боевой подруги. К сожалению, об их военной биографии мне мало что известно. Пока бабушка и дедушка были живы, они не любили вспоминать про войну, а теперь уже и спросить некого, - говорит Вячеслав Николаевич.

Интересно, что сам Вячеслав Комаревцев работал инженером на Саратовском агрегатном заводе, был ведущим конструктором при разработке противотанкового самоходного ракетного комплекса "Хризантема", который впервые продемонстрировали широкой общественности пять лет назад на военном параде на Красной площади. Вот такие причудливые узоры судеб рисует порой история.

Справка "РГ"

Золотоордынский город Укек был построен монголами в середине XIII века у переправы через Волгу. В городе жило около 10 тысяч жителей. Здесь был водопровод, чеканили собственную монету. Считается, что в 1395 году Укек был уничтожен войсками Тамерлана. Однако во время раскопок в этих местах находили монеты XV-XVI веков. Так что, по-видимому, и в более позднее время здесь продолжали жить люди.

Развалины Укека сохранялись до XIX века, когда их стали активно использовать при строительстве Саратова. Известно, что булыжник, которым мостили городские улицы, возили с развалин Укека. В конце XIX столетия на Укекском городище началось проведение археологических раскопок. С 2005 года раскопки возобновились и стали ежегодными. За это время саратовские археологи раскопали городской водопровод, православный храм, жилые дома и мастерские, большое число захоронений. Находки, сделанные учеными, позволили во многом скорректировать представления о прошлом.