В Саратове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В Саратове при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД ГУ МВД, машина скорой помощи столкнулась на перекрестке с легковым автомобилем Honda.

Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, скорая помощь везла больного и двигалась с включенными спецсигналами. В результате ДТП травмы получили 38-летний водитель скорой, женщины-фельдшеры 1969 и 1999 годов рождения, а также 39-летняя водительница второго автомобиля. Все они госпитализированы. Больного, которого везла неотложка, забрала другая бригада медиков.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.