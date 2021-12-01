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01.12.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

В Саратове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

Текст: Андрей Куликов

В Саратове при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем пострадали четыре человека.

Фото: УМВД по Брянской области
В ДТП с микроавтобусом под Брянском один человек погиб, двое ранены

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД ГУ МВД, машина скорой помощи столкнулась на перекрестке с легковым автомобилем Honda.

Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, скорая помощь везла больного и двигалась с включенными спецсигналами. В результате ДТП травмы получили 38-летний водитель скорой, женщины-фельдшеры 1969 и 1999 годов рождения, а также 39-летняя водительница второго автомобиля. Все они госпитализированы. Больного, которого везла неотложка, забрала другая бригада медиков.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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