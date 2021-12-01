В Татарстане при столкновении автобуса с фурой пострадал 21 человек

Один человек погиб и 21 пострадал в результате столкновения автобуса с большегрузом в Татарстане.

Авария произошла утром в Елабуге на территории особой экономической зоны. Вахтовый автобус врезался в стоявший на обочине грузовик.

По информации пресс-службы МВД по Татарстану, в настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения РТ, один пострадавший на данный момент уже доставлен в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. Туда же направят остальных раненых. Один из находившихся в салоне мужчин от госпитализации отказался.