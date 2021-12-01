После смерти 10-летней нижегородки с муковисцидозом завели дело

В Нижегородской области возбудили дело о халатности после смерти 10-летней девочки с муковисцидозом, не получившей необходимого препарата. Поводом для этого стали материалы СМИ.

Как сообщается на сайте СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования дела. А также выяснить причины, которые привели к смерти ребенка, и установить, чьи действия или бездействие способствовали трагедии.

В СМИ сообщалось, что мать девочки добилась обеспечения лекарственным препаратом через суд, однако из-за бюрократических проволочек ребенок так и не получил нужный препарат. По данным РИА Новости, речь идет о незарегистрированном в России лекарстве "Трикафта", стоимость которого достигает 1,9 миллиона рублей. Обеспечение им осуществляется через фонд "Круг добра".

Отметим, что муковисцидоз - это наследственное заболевание: в России оно встречается примерно в одном случае на 10 тысяч новорожденных детей. Заболевание ограничивает продолжительность жизни пациента.