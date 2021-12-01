Безработица в Омской области снизилась в четыре раза

Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям. Сегодня в центрах по поиску работы состоит около 13 тысяч человек, что в четыре раза меньше, чем в сентябре 2020 года, в пик пандемии. Эксперты утверждают, что добиться таких результатов помог программный подход.

- В Омской области разработан комплекс мер для увеличения занятого населения. В него вошли: общественные работы, профессиональное обучение, федеральные выплаты, субсидии длябезработных и работодателей и другие способы поддержки. Все это в 2020 году позволило трудоустроить 52,3 тысячи человек, - сообщил зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

По поручению губернатора в регионе также были организованы временные и общественные работы. В прошлом году по этой программе трудоустроились 5,3 тысячи человек, в этом - еще 4,5 тысячи жителей региона.

Ситуация на рынке труда в период жестких ограничений стала импульсом для развития цифровых технологий. Омичи получили возможность интерактивной регистрации на портале "Работа в России". А нынешней весной региональный минтруд подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей российской онлайн-платформой по поиску работы hh.ru. Деятельность в тандеме помогла кадровикам еще более оживить рынок, расширить возможности трудоустройства безработных.

Еще одной действенной мерой стал социальный контракт на поиск работы, развитие собственного дела и организацию ЛПХ. В результате более 3,3 тысячи омичей смогли улучшить свое материальное положение.

- Существенную роль в спаде безработицы сыграло профессиональное переобучение граждан в рамках нацпроекта "Демография", - комментируют специалисты минтруда. - Омичи, потерявшие или ищущие работу, родители, воспитывающие дошколят, пожилые граждане получили возможность обрести новую специальность, повысить квалификацию за счет государства. Всего новые навыки и компетенции обрели более двух тысяч жителей Омской области.

В мае 2021 года в регионе ввели стимул и для предприятий и организаций, которые за трудоустройство безработных начали получать субсидию в размере 57,5 тысячи рублей. А осенью эту меру поддержки распространили на работодателей инвалидов, одиноких и многодетных родителей, а также бывших заключенных. В рамках этой программы найти работу смогли около тысячи омичей.

Кроме того, существенную поддержку от службы занятости получили и выпускники омских вузов и ссузов по программе стажировки, предполагающей не только зарплату и первую запись в трудовой книжке, но и опытного наставника. По статистике, 90 процентов молодых омичей после такого профессионального тренинга гарантированно трудоустраиваются.

Сейчас в региональном банке вакансий зафиксировано 39 тысяч предложений от омских работодателей. В топе востребованных отраслей лидирует строительство. Наибольшим спросом на рынке труда пользуются бетонщики, электрогазосварщики, монтажники и штукатуры.

Справка

В 2020 году 80 тысяч омичей подали заявки на получение пособия. Пять тысяч работодателей представили данные об изменении численности, а также неполной занятости сотрудников в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в 2020 году пособие по безработице назначили 91 тысяче жителей Омской области. Для этой категории также была введена выплата на детей. В общей сложности льгота коснулась 55,5 тысячи юных омичей. А сумма господдержки превысила три миллиарда рублей.