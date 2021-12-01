Фото: В Сибири встретили первый день зимы в купальниках

Полтора десятка жителей Новосибирска устроили необычную фотосессию и заплыв на сап-досках в купальниках, несмотря на мороз. Как рассказал "РГ" организатор смелой акции, таким способом сибиряки отметили первый день зимы.

Температура воздуха в течение дня приближалась к минус десяти градусам по Цельсию, однако морозец не испугал настоящих сибиряков. Акция "Белые пляжи Сибири" проводится в нескольких городах, Новосибирск в их списке впервые оказался в 2016 году. Устраивая забавные, даже несколько провокационные фотосессии и снимая задорные видео, организаторы стараются продвигать Сибирь как своего рода бренд. Заодно пропагандируют здоровый образ жизни.

- Во время первой новосибирской акции мы купались в проруби и отдыхали в шезлонгах, а в этот раз решили посвятить ее катанию на сапах, - говорит Александр Орлов. - Большинство участников впервые вышли на мороз в купальных костюмах, у них не было какой особой подготовки - это обычные жители города. Мы играли в пляжный волейбол, плясали - поначалу девушки намеревались этим и ограничиться, вставать на сап в ледяной воде им было страшновато. Но в итоге покатались все и получили огромный заряд энергии.

"Летнее" мероприятие среди белых сугробов новосибирцы решили устроить на протоке Оби в районе Затона. Место выбирали тщательно, ведь сама река уже почти замерзла. И вообще, готовились к "купальной вечеринке" около месяца. Дата ее проведения удачно выпала на первый день зимы.

- Все могло бы состояться и раньше, но последние две недели было то ветрено, то пасмурно, небо серое, а здесь все же важны красивые снимки, позитив, - подчеркивает Александр Орлов. - По опыту знаю, что даже не подготовленный человек без одежды при 10-градусном морозе спокойно выдерживает минут пятнадцать. Поэтому план изначально был такой: расставляем реквизит, готовим сапы, затем в машинах переодеваемся и короткими сессиями по 15 минут фотографируем, снимаем видео, катаемся, играем в снежки, развлекаемся, а в перерывах греемся в машинах. Думали, все это займет не больше часа.

Однако, вопреки ожиданиям, греться почти никто не убегал, а на "пляже" новосибирцы в итоге провели больше полутора часов. Организаторы уверены, что солнечные, бодрящие снимки понравятся россиянам и укрепят репутацию сибиряков как самых здоровых людей в мире.