На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку

В Кузбассе горноспасатели продолжают работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная", где в результате взрыва метана погиб 51 человек. Газовая атмосфера в шахте стабилизирована, однако производить разведку в забое пока нельзя.

- За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Вчера на техническом межведомственном совете был разработан план мероприятий, позволяющий создать безопасную газовую атмосферу в шахте.

По данным МЧС, в забое продолжается бурение трех скважин, они пройдены на 80 процентов. Подготавливается место для бурения еще трех скважин.