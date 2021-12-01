На Алтае ввели топливный паек

Алтайский край с начала отопительного сезона живет в режиме дефицита угля. Сейчас самая сложная ситуация в Локтевском районе. Сюда экстренно подвозят уголь, чтобы люди не замерзли в своих домах.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. "Угля в крае не хватает, потому что цены на мировом рынке выросли. И наши поставщики из Кемеровской области и Казахстана стали больше угля отправлять на экспорт, - пояснил глава комитета по строительству и ЖКХ Алтайского заксобрания Игорь Панарин. - Поставщики не хотят заключать договоры по установленным ценам. Но если мы будем закупать топливо по рыночным ценам, то многие жители не смогут его приобрести".

В нескольких районах возникли перебои с топливом. Сейчас серьезный дефицит испытывает Локтевский район. Муниципальным властям пришлось организовать оперативные поставки для самых нуждающихся - по тонне на семью. Уже поступило более 320 заявок на такой угольный паек и почти 200 семей его получили.

"Мне постоянно звонят люди из Горняка и других сел, просят помочь, - рассказал "РГ" депутат Локтевского райсовета Сергей Крысанов. - Я работаю в компании, которая занимается поставкой топлива, и жители надеются, что у нас есть уголь. Однако наши казахстанские партнеры еще с лета сократили поставки. Есть сложности и с подачей вагонов. Земляки мне говорят, что готовы незаконно рубить осины или топить один дом на три семьи. Надеюсь до этого не дойдет".

Следователи регионального управления Следственного комитета РФ уже проверяют жалобы локтевцев на дефицит угля. Предстоит выяснить, чем сельчане отапливают свои дома, почему выросли цены и все ли сделали районные власти для решения проблемы.

Региональные власти тем временем предложили муниципалитетам, испытывающим трудности с углем, закупать его на региональном месторождении - Мунайском угольном разрезе. По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, на этом топливе сегодня работают котельные в 16 районах. И хотя мунайский бурый уголь не такой эффективный, как каменный, и везти его придется издалека, это, возможно, снизит остроту дефицита в Локтевском районе. Мощности разреза хватит, чтобы обеспечить все объекты малой теплоэнергетики в крае, обнадежил Иван Гилев.