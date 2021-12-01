Падение лифта в Иркутске оказалось результатом покушения на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после ЧП с лифтом в одном из жилых зданий Иркутска. Подозреваемый задержан, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Напомним, 30 ноября в доме на улице Маршала Конева в столице Приангарья с шестого этажа сорвался лифт. Благодаря тормозной системе кабина остановилась на третьем этаже.

Следователи установили, что причиной инцидента стал взрыв изготовленного кустарным способом пиротехнического устройства, в котором не было поражающих элементов. Находившийся в кабине лифта 30-летний мужчина госпитализирован с травмами.

Сотрудники СК и МВД задержали подозреваемого в организации взрыва. Это 50-летний житель указанного дома. По данным следователей, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. Имел место продолжительный конфликт между соседями, рассказали в полиции Иркутской области. При обысках в квартире и гараже предполагаемого подрывника изъяты интересующие сыщиков предметы.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.